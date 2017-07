Réclamation à Citalis

T2CSP

Le TRANSPORT EN COMMUN DE

CONFORT AU SERVICE DU PUBLIC



CITALIS

Rue Gabriel de Kervéguen

ZI du Chaudron

97490 Sainte Clotilde



Réf : Tgo/ 06-2017

Objet : Réclamation.

Sainte-Clotilde, le 22 Juin 2017.





Monsieur le Directeur Délégué,



Les usagers du transport en commun dont vous assurez l’exploitation notamment sur Saint-Denis, usagers dont je fais moi-même partie, nous nous tournons vers vous pour vous entendre confirmer la mauvaise qualité de service proposée par CITALIS ce samedi 17 Mai courant à 10H58 avec une attente de plus de 30 minutes à l’arrêt « Mail du Chaudron » en direction du terminus du CES de Bois-de-Nèfles Sainte-Clotilde.



Afin de comprendre cette situation, j’ai pris contact en téléphonant au régulateur de service à CITALIS pour m’entendre dire qu’un incident s’était produit sur la Ligne 8.

Soit cela peut arriver mais de grâce expliquez-nous pourquoi les régulateurs ne trouvaient plus le bus 311 où son chauffeur n’a pris la pleine mesure de l’ampleur de la colère des usagers lasses d’attendre sans aucune explication ni information.

Est-ce là le « je m’enfoutisme » d’une infime minorité de chauffeurs qui pensent être au-dessus des règles à CITALIS ( du fait de leur accès à cet emploi grâce à leur positionnement politique ) ?



Cet aspect des faits qui se produit régulièrement sur le territoire de la CINOR montre le détachement total des équipes de CITALIS, leur impolitesse et le non-respect des horaires face aux usagers du transport en commun dont ils ont la charge.



Nous, usagers de votre réseau, aspirons à plus de professionnalisme, à une rigueur impartiale de la part de l’ensemble de vos chauffeurs ainsi que de l’ensemble de vos équipes qui doivent concourir à la bonne marche de toutes des lignes du réseau.



La recette générée par votre activité et qui permet de rémunérer tous ces collaborateurs provient de l’ensemble des usagers du bassin nord-Est de la CINOR qui empruntent au quotidien les différentes lignes et certains semblent ne pas en être conscients.

Aussi, nous disons que se décarcasser pour mettre en avant des campagnes de communication externe est une bonne chose mais une bonne campagne de communication interne pour rappeler ces valeurs et les obligations de service de chacun est un préalable impératif à mettre en place sans délai.



Nous, usagers, du fait de cet incident estimons que nous sommes en droit de vous réclamer des excuses publiques ainsi que le remboursement du titre de transport sur la ligne 8 dans la direction « Mail du Chaudron » - terminus du CES de Bois-de-Nèfles Sainte Clotilde pour ce retard inconsidéré.

Un autre usager et moi sommes prêts à témoigner de la mauvaise qualité du service proposé ce 17 mai et du désagrément engendré.



Ce dimanche 18 Mai courant, j’ai pu de nouveau constater les mêmes causes et les mêmes effets toujours sur la ligne 8 arrêt « Lianes Aurores » direction terminus « les Flibustiers ».

Un retard inadmissible de plus de 23 minutes sur un horaire qui devait être normal à 11H29. A nouveau, je demande des explications en appelant le régulateur pour comprendre ce retard, pour m’entendre dire qu’il y a trop de voitures sur le trajet les dimanches et que c’était normal.

Insatisfait de la réponse, j’ai dû insister fermement en rappelant ma qualité d’ancien élu municipal et d’ancien Adjoint au Maire de Saint-Denis afin d’instaurer un échange plus constructif. Votre collaborateur a de fait fini par reconnaitre le nombre insuffisant des rotations avec un seul bus en service tous les dimanches.

Cherchez l’erreur ? On comprend mieux tous ces retards.



Des exemples comme ceux-ci pourraient être relevés quotidiennement sur de nombreuses lignes du réseau ce qui alimente le mécontentement grandissant des usagers.



Pour inverser cette tendance désastreuse, nous, les usagers de CITALIS, vous sommons, Monsieur le Directeur Délégué, de renforcer les différentes lignes pour assurer un transport en commun de qualité en augmentant le nombre de rotations en semaine comme les dimanches et jours fériés.



Je me permets également par la présente de vous rappeler qu’à ce jour, notre courrier du 29 Mai 2017 adressé à votre attention par notre association T2CSP est resté lettre morte.

Il s’agissait justement d’une demande d’audience afin de vous faire remonter les problèmes constatés et rapportés par les usagers du réseau afin de trouver des solutions correctives capables de satisfaire le plus grand nombre mais visiblement cette démarche n’est pas dans vos priorités.



Faut-il systématiquement avoir recours à des procédures extrêmes à l’image des pratiques utilisées par les agriculteurs ou les transporteurs routiers pour se faire entendre ou recevoir dans ce pays ?

Nous pensons que ce n’est pas nécessaire et préconisons le dialogue constructif plutôt que le silence et le travail du temps qui passe ….



Souhaitant que les ajustements nécessaires et l’ouverture demandée seront rapidement au rendez-vous, veuillez agréer Monsieur le Directeur Délégué, mes sincères salutations.





TOUSSAINT Daniel

Président