Réalisation d’une nouvelle bretelle d’accès à la RN2 depuis Saint-André

Jusqu’alors, les Saint-Andréens souhaitant se rendre à Saint Denis subissaient une congestion importante du trafic au niveau des échangeurs de Petit-Bazar et de la Balance. Pour répondre au besoin d’amélioration des systèmes d’échanges avec la RN 2, la Région a décidé la réalisation de travaux consistant à créer une nouvelle bretelle d’accès à la RN2 depuis le chemin Lagourgue. Cette bretelle de 500m permettra aux Saint-Andréens, venant du centre-ville ou de la plaine littorale, et souhaitant se rendre vers le Nord, d’accéder directement à la RN2.



Les travaux ont débuté en juillet 2017 après une période de préparation de 2 mois et ont été finalisés à la fin du mois de novembre avec 3 semaines d’avance sur le planning initial. Le montant total des travaux est d’environ 2M€ TTC.



La réalisation des travaux sur le chemin Lagourgue dans la section sous la RN2 ont nécessité une coupure totale de la circulation routière sur cet axe, du lundi 2 octobre à fin novembre, compte tenu des contraintes de sécurité et de l’exiguïté du site. En effet, la pose de réseaux d’eau pluviale sur-mesures dimensionnés pour les précipitations importantes du secteur, a nécessité de terrasser profondément et d’empiéter sur toute la largeur du passage inférieur .



Après cette fermeture du chemin Lagourgue du lundi 2 octobre au 29 novembre, les Saint-Andréens pourront désormais bénéficier du nouvel accès à la RN2 et d’une voirie communale renouvelée.





Des projets d’aménagements routiers sur la commune de Saint-André



Ces travaux concernent une première tranche d’investissements de la Région sur la commune de Saint-André. En 2018, débuteront les travaux de la création d’une bretelle similaire avec reprise de voies de la RN2 au niveau de l’échangeur de la Cressonnière. Cet aménagement permettra de libérer le centre ville et l’échangeur de la Balance d’une partie importante du trafic.

Parallèlement, la Région mène des études sur la création d’un parking de covoiturage et d’un échangeur complet sur le secteur de l’échangeur Lagourgue.





Ouverture de la circulation sur le nouveau pont de la Ravine des Orangers



La section dite des "Orangers" sur la Route Nationale 2 entre Saint-Benoît et Sainte-Rose a fait l’objet de travaux pour la réalisation d’un nouveau pont franchissant la ravine éponyme. Les travaux de cet ouvrage d’art étant achevés, la circulation est ouverte aux automobilistes sur ce nouveau pont dès ce mercredi 29 novembre 2017. Entre décembre 2017 et février 2018, resteront encore quelques travaux d’habillage des piles du pont, d’aménagement du cheminement piéton, de mise en valeur de l’ouvrage existant en pierre maçonnées qui sera dédié aux modes doux. Un aménagement paysager et des parkings en rives seront aussi réalisés. Une inauguration officielle de cette section de route est prévue pour début 2018.