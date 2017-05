Mail Communiqué Réaction du Collectif Citoyen Handicap à la nomination de Sophie Cluzel





Nous rappelons que Mme Cluzel est Présidente de la Fnaseth qui réunit l'ensemble des associations gestionnaires d'établissements et structures destinés aux personnes en situation de handicap qui perçoivent chaque année de l'état plus de 13 Milliards de subventions, par conséquent cela montre un grave conflit d'intérêt entre celle-ci et ses collègues-amis. Nous craignons que dans l'exercice de ses fonctions, madame Cluzel fasse preuve de largesse et intervienne dans de nombreux appels d'offres favorisant ses camarades.



Nous dénonçons donc vigoureusement ce conflit d'intérêt latent qui ne pourra conduire qu'à l'ouverture de plus de structures encore qui ne répondent pas aux réels besoins des personnes en situation de handicap et qui sont en total paradoxe avec les engagements pris par Mr Macron pour la scolarisation des enfants handicapés. Il est temps que les places en structures soient attribuées sur des critères de besoins de la personnes plutôt que dans un objectif de rentabilité.



