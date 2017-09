Réaction de la Réunion Insoumise à la manifestation du BTP

Ce mardi, des milliers de professionnels du BTP (patrons et salariés représentant 26 organisations professionnelles) ont défilé dans les rues de Saint-Denis pour dénoncer la situation plus que préoccupante du secteur.



Particulièrement en cause, l’échec de la mise en œuvre du plan logement outre-mer 2015-2020, dont la déclinaison locale a été signée à La Réunion le 12 juin 2015 en présence du Premier ministre afin d’adapter les mesures aux spécificités et aux besoins cruciaux de notre territoire ; Ce manque de volonté est aggravé par les prix du foncier qui freinent les projets et conduisent les collectivités à financer l’économie de rente des propriétaires terriens.



Notre programme, l’ "Avenir en commun" propose des investissements publics utiles socialement et écologiquement, susceptibles d’alimenter la filière BTP comme la mise en accessibilité des villes, le développement des transports en commun, la transition écologique...



Alors que l’on nous répète sans cesse que c’est le code du travail qui freinent les patrons, il est flagrant de voir, à la veille de sortie des ordonnances de la loi "travail", que c’est bien le carnet de commandes qui paralyse les petites et moyennes entreprises ; seules les multinationales seront gagnantes.



Nous affirmons que seule une politique volontariste de relance par les investissements et la consommation stimulera l'investissement et créera de l'emploi.



La Réunion insoumise