Ré-Unir : Un nouveau parti politique "au service d'une certaine idée de La Réunion" Les cadres démissionnaires de Debout la France à La Réunion ont décidé de transformer le mouvement Ré-Unir, né à l'occasion des élections législatives, en parti politique "au service d'une certaine idée de La Réunion et de la France sur Mer". Voici le communiqué :

Ce samedi 9 juillet 2017, les cadres démissionnaires de Debout la France à La Réunion, réunis à Saint-Paul, ont décidé de transformer en parti politique le mouvement Ré-Unir, initié à l'occasion des élections législatives sur le refus de toute alliance avec les extrêmes. Un bureau provisoire a été élu. Il est chargé d'organiser le 1er congrès du mouvement qui aura lieu avant le mois de novembre prochain.



Cette nouvelle organisation vise à rassembler les Réunionnais qui souhaitent défendre les valeurs de la République à La Réunion et promouvoir l'exemple réunionnais au plan national. Nous sommes convaincus que c'est en entretenant et en puisant dans les valeurs de la République et de La Réunion, fondements de l'esprit de responsabilité qui les caractérise, que les Réunionnais trouveront et déploieront les solutions concrètes qui soutiendront le développement de La Réunion et la contribution de notre île à la prospérité et à la cohésion nationale.



Nous entendons également promouvoir une nouvelle stratégie pour la France qui place les outre-mer français au cœur d'une priorité nationale pour la valorisation des zones économiques exclusives, comme levier de développement durable dans toutes ses dimensions : économique, sanitaire, sociale et environnementale.



A cet effet, dans le cadre des Assises des outre-mer, organisées par le gouvernement, nous militerons pour la création d'un grand ministère de la France sur Mer regroupant les attributions des ministères en charge de la mer, des outre-mer, de la coopération et de la francophonie. Pour soutenir ce projet, nous lancerons dans les prochains jours une pétition nationale.



Pour Ré-Unir, les membres du bureau provisoire :

Le Président - Hugues MAILLOT ( Saint-Denis)

Le Vice Président - Jean-Paul ROBIN (Saint-Paul)

La Secrétaire générale - Valérie DAMBREVILLE (Saint-Pierre)

Le Trésorier- Daniel PAYET ( La Plaine des Palmistes)

