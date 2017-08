Ravine-des-Cabris: Les non-professionnels exposent

Il y a de sacrés talents et beaucoup-beaucoup d'imagination chez les non-professionnels de la photo. Qu'ils travaillent avec un gros appareil ou un simple téléphone, ils savent "saisir" des choses, des objets, des animaux, des gestes oubliés ou actuels, des paysages sortant de l'ordinaire.



Ces passionnés mettent un soin jaloux à soigner les détails pour notre plus grand plaisir et ont décidé de nous faire partager leur haute créativité. Et leur plaisir.



Les samedi 19 et dimanche 20 août, ils exposeront alors leurs trouvailles et leur sensibilité au Vieux-Domaine, à Ravine-des-Cabris. Pour avoir vu leurs clichés, nous vous garantissons une agréable promenade, où vous irez de surprise en émerveillement.



Ici, à titre d'exemple, deux clichés de Natacha Trajean, une gentille maman férue de tendresse et aimant le retour sur les scènes de vie d'antan.