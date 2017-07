Ravine Blanche: Un tournoi de football pour renforcer les liens dans le quartier

Ce vendredi a eu lieu la première édition de la journée "La sécurité au cœur de notre quartier" portée par l’association Gran Pié Coco de la Ravine Blanche, au complexe sportif de Casabona (Saint-Pierre).



Pour l'occasion, le Sdis, la Police municipale, le CGET, le CLSPD, la ville de Saint-Pierre, la Maison de Justice, le PAD, l’association Alon Fé Bougé, la SEMADER, la SIDR et la SHLMR, étaient réunis, afin d'échanger avec les habitants sur le thème de la sécurité au quotidien, mais aussi participer à un tournoi de football. Une action visant à recréer du lien social et favoriser les échanges entre les habitants du quartier et les acteurs de la sécurité.



Un village des acteurs de la sécurité était aussi aménagé, pour permettre aux habitants d’échanger avec les bailleurs sociaux sur les problématiques de voisinage, de s’initier à des cours de self-défense, d’apprendre à se déplacer en sécurité, d’apprendre les gestes de premiers secours avec les pompiers, ou encore de s’informer sur ses droits et devoirs face à des problèmes juridiques ou administratifs.



Les participants ont en outre eu la possibilité de chanter sur un karaoké avec l’association Alon fé bougé et ont pu profiter du concert de Paël Gigan, parrain de cette première édition



Alors que la sécurité se joue également sur le terrain sportif, chaque équipe était composée d’habitants du quartier et d'acteurs de la sécurité. L’équipe gagnante de cette première édition est : Gran Pié Coco(composée des jeunes du quartier), suivi en deuxième place par SHLMR Locataires (composée de jeunes faisant partis des groupes d’habitations de la SHLMR) et en troisième place SHLMR Interne (composée des salariés de la SHLMR).



Les trophées ont été remis en fin de journée par les représentants des institutions et associations présentes.