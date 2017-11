A la Une .. Ratenon: "1 million d'habitants dans 20 ans... et maintenant que fait-on?" Jean-Hugues Ratenon réagit à la dernière étude de l'Insee révélant que le million d'habitants serait atteint dans 20 ans. "Nous allons au devant de difficultés sans précédent. Qu'il s'agisse du problème de la dépendance, du logement, de la formation et de la préparation aux métiers de service à la personne, le PLFSS ne contient rien sur ces différents points", estime le député. Son communiqué ci-dessous :

"Un chiffre à avoir en tête pour mobiliser les efforts. Le vieillissement de la population est un phénomène qui s'observera dans 3 décennies. L'espérance de vie va s'allonger d'environ 4 ans.Au niveau éducatif, la formation pour l'accompagnement des personnes âgées pourra être développé et constituer une niche d'emplois".



Cet extrait d'une conférence de presse tenue en mai 2003 démontre à quel point Paul Vergès avait raison et était un réel visionnaire.



L'étude publiée par l'INSEE mardi ne dit pas autre chose : le cap du million d'habitants sera franchi après 2030. En 2050: 1 Réunionnais sur 4 aura plus de 60 ans. Les seniors pèseront autant (27%) que les jeunes de moins de 20 ans.



On comptera pas moins de 290 000 seniors soit le double d'aujourd'hui. De plus, la 4ème jeunesse: les 75 ans et plus, représenteront 13% de la population contre 4% aujourd'hui; soit plus de 140 000 personnes!! Ces tendances qui se peaufinent, s'ajustent au fil des années démontrent que ce phénomène doit être pris en compte impérativement dans les diverses politiques publiques.



Mais force est de constater que tous les gouvernements depuis 2000 ne prennent pas en considération cet élément essentiel qui les rattrape aujourd'hui.



Près de 20 ans après les projections de Paul Vergès, s'appuyant déjà sur des données de l'INSEE, RIEN n'a été fait.



La vision à court terme des politiques jusqu'à aujourd'hui est affligeante.



A l'occasion de l'examen de la motion de renvoi en commission de mon groupe La France Insoumise du projet de loi de finances de la sécurité sociale, j'ai répété ce mardi à la tribune de l'assemblée nationale : "Nous allons au devant de difficultés sans précédent. Qu'il s'agisse du problème de la dépendance, du logement, de la formation et de la préparation aux métiers de service à la personne, le PLFSS ne contient rien sur ces différents points". 2030 c'est dans 13 ans.



A quand la fin de l'hypocrisie? Quand tous les élus intègreront ils véritablement cet enjeu majeur dans leur politique? Il est déjà très tard, mais il n'est pas trop tard; disait Paul Vergès.



Nos gramounes méritent le respect et nous devons leur offrir les meilleures conditions quand ils s'affaiblissent.



Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion N.P Lu 402 fois





Dans la même rubrique : < > Centre de gestion : Léonus Thémot élu président Élection de Nassimah Dindar: Les sages examinent le recours ce vendredi