Rapport accablant de la CRC sur le SDIS : Nassimah Dindar porte plainte

La Chambre régionale des comptes (CRC) a rendu un rapport provisoire sur la gestion du SDIS 974. C’est le Journal de l’Île qui en a publié une partie du contenu ce samedi même si le journal précise que le document "reste pour le moment confidentiel".



Dysfonctionnement, absentéisme, gabegie, sous-encadrement, désordre, malversations… C’est ce qui se trouverait dans le rapport. La présidente du département et présidente du conseil d’administration du SDIS, Nassimah Dindar, a deux mois pour apporter des réponses. Et c’est bien ce qu’elle compte faire.



Son avocat, Me Jean-Michel Baloup a annoncé dans un communiqué qu'il s'agissait de diffamation. "La réalité est pourtant simple : à quelque moment que ce soit, ceux qui ont travaillé à son domicile ont été payés, pour ces emplois, par ses deniers personnels et non par le SDIS ou le département. Affirmer le contraire est diffamatoire", lit-on.



Concernant le rapport de la CRC, Jean-Michel Baloup affirme qu’il "sera répondu point par point et il sera facilement démontré que, contrairement à ce qui opportunément affirmé par certains, Madame Nassimah Dindar n’a commis aucun délit".



Mais attention à ceux qui ont publié les données du rapport, comme le Jir : "En revanche, ont commis le délit de violation du secret professionnel et celui de recel dudit délit, ceux, qui, contrairement aux dispositions du code des juridictions financières, ont transmis à des tiers ledit rapport et ceux qui l’ont publié".



Une plainte a donc été déposée.