Randonnées sur les hauteurs de Saint-Denis

Quatre parcours sont programmés avec des niveaux de difficultés adaptés à tous.- Sentier vers le gîte de La Roche Écrite- Le Morne de Saint-François- Cascade Maniquet- Boucle du sentier botaniqueL'arrivée sur site pour les premiers participants est prévue à 7h30 sur le site de Mamode Camp.En cette période de beau temps et de vacances scolaires, les organisateurs tablent sur une forte participation à l'occasion d'une journée qui s'annonce des plus festive et conviviale.Pour celles et ceux qui rechignent à l'effort, de nombreuses animations sont prévues sur place,e 9h à16h, sur l'aire de pique-nique de Mamode Camp, en pleine nature !Enfin, pour les marcheurs intéressés, soucieux de tirer profit des bienfaits de la marche et de la pleine nature , la participation s'effectue sur réservation, au 0692 27 65 03-