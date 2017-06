Mail Communiqué RPA verse sa contribution volontaire à l'Association des Patrons Pêcheurs Côtiers Comme promis, Réunion Pêche Australe verse sa contribution volontaire à l'Association des Patrons Pêcheurs Côtiers de la Réunion. Voici le communiqué :

C'est la première fois dans l'histoire de la pêche à la légine, qu'une entreprise de la pêche australe souhaite faire bénéficier l'ensemble de la filière pêche des retombées de son activité. La contribution volontaire, pour laquelle Réunion Pêche Australe s'était engagée lors de son lancement en 2016, sera utilisée pour le développement de la filière de la 'petite pêche' et des infrastructures portuaires, d'aides aux pêcheurs côtiers etc.



Saint-Pierre de la Réunion, le 30 juin 2017 – Réunion Pêche Australe (RPA), l'un des 5 armements français autorisés à la pêche à la légine par la préfecture des Terres australes et antarctiques françaises (TAAFs) actuellement, tient ses promesses et verse 30 centimes par kilo de légine pêchée pour le développement de la filière de la petite pêche et de l'économie locale en général. La contribution volontaire de 26 000 euros pour 87 tonnes de légine pêchées par RPA lors de sa première marée 2016/2017, a été transmise à l'Association des Patrons Pêcheurs Côtiers de la Réunion (APPECOR), membre de l'Association réunionnaise interprofessionnelle de la pêche et de l'aquaculture (ARIPA).



Pour la 1ère fois dans l'histoire de la pêche à la légine, une entreprise de la pêche australe souhaite faire bénéficier à l'ensemble de la filière «°Pêche » réunionnaise des retombées de son activité. A ce titre, la société RPA s'était engagée, lors de son entrée dans cette pêcherie en 2016, à contribuer au budget de l'APPECOR à hauteur de 30 centimes par kilo de légine, et ce dès le premier kilo pêché.



En dépit d'une première marée difficile pour RPA, cette volonté s'est traduite par la remise d'un chèque de 26 000 euros en main propre au président de l'APPECOR le 22 juin dernier (soit 30 centimes/kg pour 87 tonnes de légine péchées sur un quota de 100 tonnes obtenu pour la campagne 2016-2017).



« A terme, avec un quota similaire aux autres navires, cette contribution de RPA pourrait atteindre les 250 000 euros par an », souligneSébastien Camus, président de Réunion Pêche Australe. « Tel est notre objectif pour les années à venir. Nous sommes fiers de contribuer ainsi au développement économique de La Réunion en général, et de la filière pêche en particulier. »



Le Comité de gestion de la pêche côtière (COPECO) de l'APPECOR, membre de l'ARIPA et représentant des pêcheurs côtiers et artisanaux de la Réunion, pourra utiliser cet argent librement pour le financement d'infrastructures portuaires dédiées à la pêche artisanale, ou le recrutement d'un animateur pour aider les pêcheurs à monter leurs dossiers de demandes d'aides européennes, etc.



