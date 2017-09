Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 8 septembre 2017

"L’apocalypse selon Irma" titre le Jir ce matin. Le cyclone a traversé Saint-Barthélémy et Saint-Martin, laissant derrière lui ruines et désolation.



À la une du Quotidien, "L’envers du décor" du lycée Nord de Bois de Nèfles, dans les coulisses de l’établissement. En rodage avec 370 élèves qui ont effectué leur rentrée au milieu des travaux, l’achèvement n’est prévu que pour janvier 2018.

Faits-Divers



Un motard perd la vie dans une collision avec une voiture hier soir à Sainte-Marie. L’homme de 47 ans est décédé après un choc contre une voiture sur la RD61.



L’agression d’un gramoune à Saint-Paul par son ex-conjoint s’est terminée devant le tribunal. Agénor Aubras, qui avait fait subir un véritable calvaire à son ex-conjointe entre le mercredi 30 août et le vendredi 1er septembre, a été condamné à quatre ans de prison hier matin. Il avait agressé sa victime avec une barre de fer, la laissant inconsciente et était reparti à vélo.



C’est la une du Jir: l’ouragan Irma sème l’apocalypse à Saint-Barthélémy et Saint-Martin, faisant un bilan provisoire de neuf morts. Pour Philippe Caroff, le spécialiste des cyclones de Météo France, un Irma à La Réunion est "théoriquement possible mais statistiquement la probabilité est faible".

Un homme a été interpellé hier matin, après un feu de cannes qui s’est déclaré à Saint-Pierre. Il est suspecté d’être à l’origine de plusieurs feux de cannes à Terre-Rouge cette semaine. 22 hectares ont été brulés hier.



Société



La FSU Réunion appelle le plus grand nombre à faire grève et à manifester le 12 septembre prochain pour rejeter les réformes du code du Travail. Dans la rue, les syndicats enseignants se mobiliseront contre le gel de leur salaire et pour une hausse des effectifs ou encore la titularisation des agents.



Le défilé des candidats aux Sénatoriales s'est déroulé hier en Préfecture pour le dépôt des listes. Les candidats au scrutin du 24 septembre sont désormais connus. Cinq listes ont été déposées.



