Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 4 août

À la Une de vos deux journaux ce matin, le hold-up au Super U de St-Paul hier soir. Des individus armés ont braqué le supermarché de la Chaussée Royale vers 20h hier.



Un impressionnant dispositif a été mis en place, le GIGN et l'hélicoptère de la gendarmerie étaient sur place. Un vigile a été blessé par balle, et une caissière était cachée et en état de choc, ils sont tous deux hospitalisés à l'hôpital de Bellepierre. Les malfrats ont pris la fuite avant l'assaut du GIGN.



Faits divers



3 personnes passeront devant le tribunal correctionnel pour vols de bouteilles de gaz dans des stations-service de St-Benoît. Ils ont été arrêtés par les gendarmes de la Possession. Ils récupéraient l'argent de la consigne des bouteilles vides.



Un St-Andréen est condamné à un mois de prison pour violences. Il a porté des coups sur sa compagne, sa belle-mère, mais aussi 3 policiers. Après une première plainte déposée contre lui pour violences, après un repas familial qui a mal tourné en juillet, il récidive avec des coups de pied sur sa femme le 1er août. Lors de son interpellation, il frappe les policiers, sous l'influence de l'alcool.





Société



Le préfet Amaury de Saint-Quentin autorise la carrière de Bois-Blanc. Il a hier signé le PIG (projet d'intérêt général) sur le projet de carrière. Les opposants au projet et Thierry Robert vont tout tenter pour que le gisement de roches ne soit pas exploité.



Le comité des pêches met en cause la gestion de Cap Requins 2, qu'il dit opaque. Un audit révèle des dysfonctionnements dans l'attribution des lots. Cap Requins 2 représente un investissement de 1,1 million d'euros entre juin 2015 et février 2017. Zinfos974 Lu 913 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Jeudi 3 août [REVUE DE PRESSE] Mercredi 2 août