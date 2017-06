Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 30 juin 2017

À la une du Quotidien ce vendredi, retour sur cette hausse annoncée de la fiscalité qui va frapper les Brasseries de Bourbon (« La hausse lé la »). Leur célèbre Dodo a en effet connaître une augmentation de ses prix. « Mais les Brasseries de Bourbon promettent plus de promotions », indique le média



De son côté, le Journal de l’île revient sur cette affaire qui pourrait ébranler le géant sucrier Tereos. Déjà enlisé dans un conflit social avec les planteurs dans l’île, l’entreprise est soupçonnée d’avoir trafiqué son sucre. « Pour produire des sucres spéciaux, l’entreprise aurait utilisé des tonnes de caramel à la destruction » rapporte le JIR.

FAITS-DIVERS



Pour avoir tué un serveur de l’Artocarpe en janvier 2015, Jean-Louis Virassamy a été condamné hier par la cour d’assises à 20 ans de prison nous apprend la presse de ce vendredi. Jean-Louis Virassamy-Sacri, avait poignardé le serveur de l'établissement à cause d'une dispute concernant une place de parking. Lors du procès, Jean-Louis Virassamy ne s’est pas exprimé une seule fois. La cour a en revanche pris en compte son altération psychiatrique.



Le gourou de la secte Marie Porte du Ciel, Augustin Valencourt, a été condamné hier par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre à 5 ans de prison dont 3 avec sursis pour abus de faiblesse et blanchiment d’argent. Sa femme a quant à elle écopé de 16 mois avec sursis. Le parquet avait pourtant requis 5 ans de prison dont 4 ferme à l’encontre du Tamponnais. Bien que condamné, Augustin Valencourt a échappé au mandat de dépôt indique Le Quotidien. Selon les informations du média, le chef du groupe de prière compte faire appel du verdict.





Zinfos974 Lu 418 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Jeudi 29 juin 2017 [REVUE DE PRESSE] Mercredi 28 juin 2017