[REVUE DE PRESSE] Vendredi 28 juillet

Le Quotidien est allé "Sur la piste d’un gène local du diabète". Le journal a rencontré des chercheurs de la clinique Omega qui ont découvert un gène spécifique.



"Alors, on ouvre?", interroge le JIR alors que l’éruption dure depuis 15 jours et que des guides de montagne ont été formés pour accompagner le public par petits groupes.

Faits-divers



Un joggeur a, hier matin, retrouvé le corps d’un homme sur la plage en face du Cogohr à Trois Bassins. Il s’agit du paddleboarder de 47 ans emporté par la houle dimanche dernier.



Placés en garde à vue, les deux compagnons de randonnée de Mathieu Caizergues ont retrouvé la liberté. Un juge d’instruction pourrait cependant ouvrir une information judiciaire aujourd’hui pour non-assistance à personne en danger.



Joël Narayanin a, hier, été condamné à une amende de 5 000 euros dans l’affaire qui l’oppose à l’un de ses employés. En mars dernier, le gérant de l’Akoya l’aurait agressé.

Société



Un microgrid a été installé ce jeudi en exclusivité mondiale à Mafate. Une installation en micro-réseau qui permet une plus grande autonomie énergétique mais surtout de distribuer cette énergie à plusieurs bâtiments.



Amaury de Saint-Quentin a, hier soir, assisté à sa première opération de contrôle routier à La Réunion. "Le préfet demande aux Réunionnais de se mobiliser"

