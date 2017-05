Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 26 mai

"Un hommage sous les tamarins", titre ce vendredi le Quotidien, consacrant sa Une au rassemblement qui s'est tenu à Mafate pour l'ascension.



"L'Egyptien jugé à Paris" affiche de son côté le Journal de l'Ile, à propos du prédicateur salafiste dionysien. "La filière djihadiste projetait un attentat à La Réunion", souligne le journal.

Faits-divers

Un champ de zamal a été découvert à Ilet à Cordes ce mercredi, lors d’une reconnaissance aérienne à bord d'un hélicoptère de la gendarmerie. Près 300 pieds de zamal ont été arrachés et une enquête a été ouverte.







Un bébé de 2 ans et demi a chuté du 3ème étage d'un immeuble hier, au Port. L'enfant aurait réussi à faire coulisser une fenêtre. Blessé au bras et conscient, le bébé a été transféré à l'hôpital.



Société



"L'alcool est la drogue la plus dommageable car elle touche aussi l'entourage" titre le JIR, reprenant les propos du Professeur Naassila, à qui le journal consacre un entretien d'une page. Un champ de zamal a été découvert à Ilet à Cordes ce mercredi, lors d’une reconnaissance aérienne à bord d'un hélicoptère de la gendarmerie. Près 300 pieds de zamal ont été arrachés et une enquête a été ouverte.Un bébé de 2 ans et demi a chuté du 3ème étage d'un immeuble hier, au Port. L'enfant aurait réussi à faire coulisser une fenêtre. Blessé au bras et conscient, le bébé a été transféré à l'hôpital."L'alcool est la drogue la plus dommageable car elle touche aussi l'entourage" titre le JIR, reprenant les propos du Professeur Naassila, à qui le journal consacre un entretien d'une page.



La cité Hubert Spencer du Port sera recouverte d'oeuvres d'art jusqu'à sa destruction dans trois ans.



Economie



A partir de jeudi prochain, les carburants devraient baisser pour être au plus bas depuis décembre, rapporte Le Quotidien. La baisse de l'essence devrait être de 5 centimes et celle du gazole de 4 centimes.





Les planteurs reprennent le mouvement lundi, indique le Journal de l'Ile. Alors que ceux-ci ont bloqué le Barachois pour protester contre l'absence d'augmentation du prix de la canne, le mot d'ordre cette fois serait d'"éviter au maximum de perturber l'économie de La Réunion". La cité Hubert Spencer du Port sera recouverte d'oeuvres d'art jusqu'à sa destruction dans trois ans.A partir de jeudi prochain, les carburants devraient baisser pour être au plus bas depuis décembre, rapporte Le Quotidien. La baisse de l'essence devrait être de 5 centimes et celle du gazole de 4 centimes.Les planteurs reprennent le mouvement lundi, indique le Journal de l'Ile. Alors que ceux-ci ont bloqué le Barachois pour protester contre l'absence d'augmentation du prix de la canne, le mot d'ordre cette fois serait d'"éviter au maximum de perturber l'économie de La Réunion". Zinfos974 Lu 853 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Jeudi 25 mai 2017 [REVUE DE PRESSE] Mercredi 24 mai