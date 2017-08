Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 25 août 2017

"Patrons et salariés, même combat" : Le JIR consacre sa une ce vendredi à la grève à venir des patrons et salariés du BTP, qui descendront dans la rue en septembre "pour alerter les pouvoirs publics sur la détérioration de leur secteur d’activité". Une mobilisation qui risque d’être "plus dure" qu’en 2010 prévient le média.



Le Quotidien a choisi pour sa part de partager l’expérience d’un de ses journalistes, qui a testé le vol Réunion-Paris en classe confort du dernier A350 de la compagnie French Blue. "Faiblesse du bruit, lumière douce, qualité de l’air, l’A350 est un concentré de technologies", nous apprend le journal.

FAITS-DIVERS



Placé hier soir en garde à vue en compagnie d’une autre personne pour une série de cambriolages au Domaine de la vanille, un individu s’est échappé à pied du commissariat de St-André nous apprend ce vendredi Le Journal de l’île. L’homme, "déjà connu des services de police" indique le média, était impliqué dans le vol de véhicules appartenant au conseil départemental. Pour l’heure, les circonstances de son évasion ne sont "pas connues avec précision", ajoute le média.



"Harcèlement sexuel à la boulangerie : le patron crie au complot" (JIR) ; "Harcèlement physique et moral" (Le Quotidien) : Condamné en novembre 2016 à un an de prison avec sursis pour agression et harcèlement sexuel sur ses employées, un boulanger-pâtissier du Tampon comparaissait hier devant la cour d’appel. Devant le juge, il a réaffirmé être victime d’un complot et n’avoir rien fait de désobligeant envers ses employées. La décision de la cour sera rendue le 24 septembre prochain.

ÉCONOMIE



Le chômage repart à la hausse dans l’île. Selon les chiffres dévoilés hier par Pôle emploi, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité dans le mois (catégories A, B, C), s'établit à 160 680 fin juillet 2017. Un chiffre en hausse 0,4% sur un mois et de 1% sur un an.



SOCIÉTÉ



Les parents d’élèves du Tampon restent mobilisés et reçoivent "l’aide" des enseignants. Ces derniers ont décidé hier, à l’appel de FO, de rejoindre le mouvement de colère concernant le manque d’ATSEM dans les écoles de la commune. Pour rappel, la municipalité compte toujours sur le déblocage de 55 contrats aidés auprès du gouvernement. Zinfos974 Lu 349 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Jeudi 24 août 2017 [REVUE DE PRESSE] Mercredi 23 août 2017