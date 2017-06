Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 23 juin

Vos deux journaux font leur Une sur l'étude de l'Insee sur les flux migratoires. "La Réunion, île tant aimée", titre le JIR, tandis que Le Quotidien affiche : "Peu de départs et peu d'arrivées".



Seulement 11 000 Réunionnais sautent la mer pour s'installer en métropole chaque année, et 10 000 personnes font le trajet métropole-Réunion.

Faits-divers



Dans l'Ain, deux enfants de Réunionnais ont perdu la vie dans un accident de la route suite à une collision entre deux véhicules. Ils étaient âgés de 4 et 10 ans.





Les adeptes de papa Sané, qui étaient poursuivies pour "organisation d’une manifestation sur la voie publique sans déclaration" et " trouble à la tranquillité d’autrui", ont écopé d’une amende symbolique de 500 euros chacune, assortie d’un sursis.

Société



Le tribunal administratif a conclu que le choix de Virginie Chaillou-Atrous pour succéder à Sudel Fuma à l'Université de la Réunion était entaché d'irrégularité. La nomination a été annulée, la procédure devra être recommencée.



Dans l'Ain, deux enfants de Réunionnais ont perdu la vie dans un accident de la route suite à une collision entre deux véhicules. Ils étaient âgés de 4 et 10 ans.Les adeptes de papa Sané, qui étaient poursuivies pour "organisation d’une manifestation sur la voie publique sans déclaration" et " trouble à la tranquillité d’autrui", ont écopé d’une amende symbolique de 500 euros chacune, assortie d’un sursis.Le tribunal administratif a conclu que le choix de Virginie Chaillou-Atrous pour succéder à Sudel Fuma à l'Université de la Réunion était entaché d'irrégularité. La nomination a été annulée, la procédure devra être recommencée.



"La dernière ligne droite", titre le Quotidien qui consacre son dossier à l'enquête sur l'attribution des marchés public de la NRL. Les enquêteurs ont préparé hier le débrief de 40 heures d'audition.



Le B2M Champlain de la marine nationale est arrivé à La Réunion ce jeudi. Une parade navale et des tirs de canon ont accompagné son arrivée à son port d'attache.



Politique



Monique Orphé va déposer un recours pour contester l'élection de Nadia Ramassamy dans la sixième circonscription. L'ancienne députée aurait la preuve de sérieuses irrégularités.





Emmanuel Séraphin a donné une conférence de presse hier pour alarmer sur les comptes du TCO."Le TCO est insolvable", a-t-il mis en garde, reprochant à Joseph Sinimalé, le président, d'être un "mauvais gestionnaire" et lui demandant une nouvelle fois de démissionner. "La dernière ligne droite", titre le Quotidien qui consacre son dossier à l'enquête sur l'attribution des marchés public de la NRL. Les enquêteurs ont préparé hier le débrief de 40 heures d'audition.Le B2M Champlain de la marine nationale est arrivé à La Réunion ce jeudi. Une parade navale et des tirs de canon ont accompagné son arrivée à son port d'attache. Zinfos974 Lu 421 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Jeudi 22 juin [REVUE DE PRESSE] Mercredi 21 juin