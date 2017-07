Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 21 juillet

"Tabassé pour 2000 euros" titre ce vendredi le Quotidien. Dans la nuit de mardi à mercredi, le gramoune de 69 ans a été victime d'un home-jacking. Il a été ligoté, battu et bâillonné.



"Orly... le cauchemar des vacances" affiche de son côté le JIR, qui indique que "Les passagers à destination de La Réunion sont parfois contraints de patienter plusieurs heures avant de pouvoir accéder à la salle d'embarquement".

Faits-divers

Au Port, un contrôle de police a dégénéré. Un jeune s'est saisi d'un tuyau d'arrosage et a tenté d'étrangler un policier. Trois personnes ont été placée en garde à vue.



Condamné par le tribunal correctionnel suite à une plongée mortelle, le directeur du club Plongée Austral a décidé de faire appel.



Société

"Des arbres massacrés pour quelques euros", titre le journal de l'Ile. "Pour chasser quelques zandettes, des braconniers n’hésitent pas à dépecer vivants des arbres".



Social

Une femme a débuté une grève de la faim mercredi, devant le Groupement pour l'insertion des personnes handicapées (GIHP), à Saint-Denis, pour dénonce le harcèlement moral qu'elle indique subir par le directeur.

Economie



L'allocation de rentrée scolaire, cette aide attribuée sous condition de ressources, sera versée aux parents au début du mois d'août.





62 petits pêcheurs s'engagent avec RPA, nouvel armateur dans la pêche à la légine. Dans l'attente de l'attribution des futurs quots, l'armateur espère y associer quelque 70 partenaires locaux.



