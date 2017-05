[REVUE DE PRESSE] Vendredi 19 mai 2017

Faits Divers



La relaxe a été prononcée pour le maire de Sainte-Suzanne, Maurice Gironcel, hier par la cour d’appel. Soupçonné d’achats de voies lors des élections municipales de 2014, le maire a vu sa relaxe prononcée en première instance, confirmée.



Ibrahim Patel, président de la Chambre de commerce et d’industrie devra peut-être payer un retard de loyer de 23.156 euros pour un local à Saint-Paul. Il le sous-loue à une agence d’assurance et se fait un profit non-négligeable (et illégal) d’environ 500 euros par mois. L’affaire sera jugée le 15 juin prochain.



La présidente du Cap Nord, l’association du personnel de la Cinor, a contesté devant le tribunal administratif un blâme reçu par sa hiérarchie l’année dernière. Ce blâme est arrivé suite à la plainte qu’elle a porté contre la trésorière de l’association, soupçonnée d’avoir empoché plus de 8.000 euros qui devaient servir à un voyage en Inde pour l’association. La trésorière a depuis été condamnée. La présidente avait communiqué l’affaire sur l’intranet et c’est cela qui lui a valu un blâme. Mais le rapporteur public a tranché en sa faveur hier.



Des riverains de la route nationale à Manapany se plaignent d’une route trop dangereuse et des infrastructures inadaptées, selon le Quotidien.



L’éruption très courte du Piton de la Fournaise pourrait revenir. L’activité sismique se poursuit au sein du volcan.