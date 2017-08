Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 18 août

"Famille et club attaquent la mairie", titre ce vendredi le Journal de l'Ile, à propos de la mort d'un professeur de tennis à Saint-Pierre. "Bras de fer entre parties civiles et municipalité quant à la responsabilité pénale engagée dans la chute fatale du poteau d'éclairage", précise le journal.





De son côté, le Quotidien consacre sa Une au ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, actuellement sur notre île. "Les bons points du ministre", affiche le journal, rappelant les perturbations de la rentrée.

Faits-divers

Alors que le restaurant Le Bambou, situé à l'Etang-Salé, a été ravagé par les flammes, le principal suspect a été placé hier en détention provisoire. Il s'agit d'un Tamponnais de 20 ans.





Ce jeudi, aux alentours de 12h30, une petite fille a chuté de trois étages, à Saint-Pierre, sur du béton. L'enfant de 5 ans est une miraculée puisqu'elle s'en sort avec quelques douleurs légères dans le dos.



Société

Après les échauffourées qui se sont déroulées ce dimanche au Chaudron, suite à des rodéos de deux-roues, les travaux d'installation de ralentisseurs ont débuté hier sur la rue Roger-Payet.



"Contrats aidés : Jean-Michel ne change pas la donne", écrit le JIR. Les deux journaux reviennent dans leurs colonnes sur la première journée de visite du ministre de l'Education.

Politique

Alors que Jean-Gaël Anda était aux côtés de Brigitte Hoarau lors de la présentation de son investiture pour les sénatoriales, le député-maire a menacé le membre du LPA d'exclusion, reprochant à celui-ci d'avoir "fait cavalier seul".



Economie

Les prix à la consommation connaissent une très légère hausse au mois de juillet. Une hausse expliquée par l'augmentation des prix des billets d'avion et de l'alimentation (hors produits frais). "Un cinéaste attaque la Région", titre le Quotidien son dossier du jour. Un litige lié à l'absence d'attribution d'une subvention de 300.000 euros.



