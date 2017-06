Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 16 juin 2017

À la Une du Quotidien ce vendredi, Dimitri Payet de retour à la maison et "un péi conquis". Il est arrivé en compagnie de coéquipiers de l’OM pour un gala organisé contre une sélection de La Réunion.



Du côté Jir, le magasin Leroy Merlin de Sainte-Marie soupçonné de fraude fiscale.



Faits Divers



Cinq ans de prison, dont quatre ferme, ont été requis à l’encontre d’Augustin Valencourt, fondateur du groupe de prière Marie Porte du Ciel soupçonné d’abus de faiblesse et de blanchiment d’argent.



L’ "Égyptien", Naïl Varatchia, sera jugé ce vendredi au tribunal correctionnel de Paris. Le Réunionnais est soupçonné d’ "association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme".



Une gramoune de 75 ans sera jugée en novembre, soupçonnée d’avoir étouffé son mari atteint d’Alzheimer dans leur domicile à Pierrefonds.





Economie



La Chambre de métiers a adopté les comptes 2016 hier. Avec un excédent de 58.000 euros et une diminution de 200.000, l’équilibre financier est maintenu.



Après quatre jours de grève à Groupama, la direction affirme ne rien pouvoir faire de plus, des propositions ayant déjà été faites.



Hier en assemblée plénière, la majorité régionale a présenté les principaux dossiers. Parmi eux, le chantier de la NRL et 250 millions d’euros de plus accordés au projet.



Toujours pas d’évolution concernant la convention canne : la réunion bilatérale organisée hier en préfecture n’a rien donné, lit-on dans le Quotidien. Une nouvelle réunion est prévue mardi.



Politique



Le parti Croire et Oser laisse le choix aux électeurs avant le second tour des législatives.



Jacquet Hoarau, candidat de la 3e circonscription, a présenté ses soutiens hier, parmi lesquels se trouvent Thierry Robert et Younous Omarjee.

