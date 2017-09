Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 15 septembre 2017

À la Une des journaux ce vendredi, Mathieu Caizergues, le gendarme disparu depuis trois mois. Est-il vivant ? Des pique-niqueurs l’auraient croisé samedi dernier à la Crête, Saint-Joseph, amaigri mais vivant.



Faits Divers



Jean-François Nativel a été mis en examen hier pour organisation non autorisée d’une manifestation. Il s’agit de "Nou’t tout dans la mer" pour lequel plusieurs centaines de personnes s’était mises à l’eau aux Roches Noires où la baignade est interdite.



Un phénomène aérien a été observé hier soir, essentiellement dans le Nord et l’Est. Certains ont entendu un "boum", d’autres ont senti une secousse. Une lumière a été observée au niveau de la mer. Il pourrait s’agir d’un météorite ou d'un morceau de satellite tombé du ciel.



Dans le Jir, on apprend que 30 prévenus sont devant le tribunal correctionnel ce vendredi pour une affaire de faux permis. Une fonctionnaire de la sous-préfecture de Saint-Benoît aurait émis une vingtaine de permis de conduire falsifiés entre 2007 et 2010.



Accusé de ne pas avoir payé le loyer d’un commerce pendant plusieurs années, Ibrahim Patel, président de la Chambre de commerce et d’industrie sera fixé sur son sort le 28 septembre, selon le Quotidien. La somme impayée s’élèverait à 23 156 euros.



Société



La grippe est de retour. Une épidémie a commencé depuis deux semaines et les patients malades se multiplient. L’ARS met en garde les personnes fragiles et les encouragent à se faire vacciner.



Politique



Jean-Luc Mélenchon arrive à La Réunion ce matin pour une visite de trois jours. Il sera accompagné du député Jean-Hugues Ratenon.



Didier Robert, le président de Région, était aux côtés des manifestants hier devant la préfecture. Ils étaient environ 500 personnes bénéficiant du dispositif emplois verts. Il propose de conduire une délégation en métropole pour réclamer le maintien des contrats aidés au gouvernement.



Economie



Les concurrents du nouvel armement Réunion pêche australe contestent son entrée dans la pêcherie à la légine. Mais la rapporteur public a demandé au tribunal administratif de rejeter leurs requêtes.

