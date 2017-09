Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 1 septembre 2017

Le Quotidien et le JIR consacrent leur Une à la réforme du code du travail. "Les patrons aux anges, les syndicats au diable", pour le Journal de l'Ile ; "Patrons qui rient, syndicats qui pleurent", pour le Quotidien. Le gouvernement a, hier, présenté les cinq ordonnances qui "font la part belle aux PME", écrivent vos deux journaux. Critiques, les syndicats prévoient de se mobiliser. Certains le 12 septembre, d'autres plus tard.

Faits-divers



Scène de violences dans le lycée Jean Perrin à St-André entre deux adultes. Selon le syndicat CGTR Educ’Action, le proviseur a été agressé par un parent d’élève. Une version contestée par la femme du présumé agresseur et une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Les deux hommes ont porté plainte. Aux policiers de déterminer les circonstances, rappelle le JIR.



Un motard de 23 ans a perdu la vie jeudi matin à Sainte-Marie. Il a percuté le bus scolaire de face avec une grande violence. "L’état de sa moto et de son casque témoigne du choc", écrit le Quotidien.



Un instructeur d’auto-école a été déféré, hier, suspecté d’agression sexuelle. Il aurait glissé sa main entre les cuisses d’un de ses élèves âgé de 17 ans. L’homme sera jugé devant le tribunal correctionnel le 26 septembre.



Société



Selon une étude de l’Insee, la population réunionnaise reste parmi les plus jeunes de France mais vieillit également. La part des personnes âgées a triplé en cinquante ans.



Politique



Gilbert Annette (PS) et Thierry Robert (LPA) s'allient pour les sénatoriales. "Le mariage forcé", note le JIR. La liste "Coalition Réunionnaise" est menée par Michel Dennemont.

