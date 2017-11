Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 1 décembre 2017

Les deux sucreries de La Réunion fêtent leur bicentenaire. Tereos, le propriétaire, aborde l’avenir et plus particulièrement la fin des quotas sucriers "avec confiance", l’industrie disposant d' "un formidable instinct de survie", a indiqué Philippe Labro, président de Tereos océan Indien au Quotidien. "Deux siècles de défis", à la Une du journal.



Le Journal de l’île a vu dans l’élection, d'hier, au Centre de gestion, une première manche avant l’élection à la présidence du Département. Léonus Thémot, candidat soutenu par Jean-Claude Lacouture et Didier Robert, a été élu président du CDG en dépit des protestations de Cyrille Melchior. "Melchior vaincu sans combattre", titre le journal.

Faits-divers



Le policier du Port en cause dans un grave accident de la route survenu en juillet dernier a été jugé hier devant le tribunal correctionnel de St-Denis. Alcool, zamal, vitesse excessive, l’homme a exprimé des regrets. Il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et mise à l’épreuve.



L’homme à la tête d’un trafic de zamal et était même allé jusqu’à ouvrir un coffe-shop à Mont-vert. Il a été condamné à deux ans de prison ferme. Plus de 100 000 euros et deux voitures ont également été confisqués.



Le prêtre malgache a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés. L'homme a tenté de convaincre les jurés, en vain, indique le Quotidien. Après examen des nombreuses mentions à son casier judiciaire et l'expertise de personnalité, "il ne reste pas grand-chose, voire rien, qui pourrait permettre d'avoir une once de sympathie pour l'accusé", note le JIR

Social



La suppression d'une trentaine de postes a été annoncée hier à la CCIR réunie en assemblée générale. "Dès sa réélection, en novembre 2016, il déclarait au Quotidien: 'Je n'exclus pas un plan social' ". "Pour la plupart, il s'agit de départ volontaire, à la retraire ou de non re- conduction de contrat", écrit le JIR.





