[REVUE DE PRESSE] Samedi 8 juillet 2017

Le Quotidien consacre sa Une à la sixième édition du Big up 974 Festival. Jusqu'à dimanche, les cultures urbaines s'invitent à la Cité des Arts. "Choc de cultures", titre le journal. Jean-Hugues Ratenon se confie dans les colonnes du JIR sur ses premiers pas de député. Un premier voyage en première classe, costumes… "Ma vie a basculé", avoue le leader du mouvement "Rezistans Egalité 974" qui veut rester lui-même.





Faits-divers



"La mort de l’enfant était inévitable", rapporte le Quotidien. Les conclusions de l’expert médical ont été rendues dans l’affaire de délaissement mortel au Tampon. L’alerte avait été donnée le 21 octobre 2015 alors qu’un médecin venu constater le décès d’un enfant de 8 ans s’était inquiété de l’état famélique dans lequel il avait découvert le petit Tamponnais. Mis en examen et placés en détention pour "privation de soins ayant entrainé la mort", les parents ont été relâchés l’année dernière.



Une jeune femme de 22 ans a été interpellée pour vol à St-Gilles. Elle sévissait dans un hôtel de l’Ermitage, indique le JIR. 900 euros ont notamment été dérobés d’un coffre-fort.



Un homme de 32 ans a été interpellé, jeudi, à l’aéroport Roland Garros pour trafic de cocaïne. De la cocaïne pure à 89 %, indique le JIR. L’homme, né au Brésil, est connu de la justice pour les mêmes faits, note le Quotidien.



Social



Toujours pas d'accord trouvé entre syndicats de planteurs et industriels. Alors que la préfecture a, hier, annoncé la fin des négociations officielles, de nouvelles discussions jusque tard ce vendredi soir ont lieu. " L'Etat met la pression à mort ", a déclaré Jean-Bernard Gonthier au Quotidien. Les planteurs "laissent à Tereos jusqu'à demain soir pour trouver une issue au conflit", note le JIR.



