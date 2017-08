Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 5 août





Le Quotidien consacre sa Une à Yolande Calichiama. La présentatrice vedette du JT d'Antenne Réunion a été nommée directrice de l'information de la chaîne. Le journal vous propose de découvrir le parcours de celle qui a plusieurs fois été élue personnalité préférée des Réunionnais. "Ils ont tiré pour tuer", le JIR revient ce samedi en Une sur le braquage du Super U de à Saint-Paul. Jeudi soir, le supermarché situé sur la Chaussée Royale a été la cible d'un braquage. Un vigile a été blessé de trois coups de fusil, "lui arrachant presque un bras", relate le Jir qui propose un retour sur "le scénario d'une attaque à main armée ultra-violente". Les jours du vigile ne sont pas en danger. Il risque cependant de garder des séquelles. Comme le rapportent également le Quotidien et Zinfos hier, les braqueurs sont repartis les mains vides . Ils sont toujours activement recherchés.Le Quotidien consacre sa Une à Yolande Calichiama. La présentatrice vedette du JT d'Antenne Réunion a été nommée directrice de l'information de la chaîne. Le journal vous propose de découvrir le parcours de celle qui a plusieurs fois été élue personnalité préférée des Réunionnais.

FAITS-DIVERS



"Il brise son bracelet électronique", titre le Jir. "Il casse son bracelet électronique et quitte le domicile parental", titre de son côté le Quotidien.



Les pompiers du Tampon retrouvent leurs anciens locaux. L'information est reprise par les deux journaux. Après un "séjour" dans les vestiaires du stade Kleber-Picard, les pompiers ont été contraints de retourner dans leur ancienne caserne. Pour rappel, en juin dernier, les pompiers avaient exercé leur droit de retrait. Le plafond de leur caserne s'était effondré. Un accord avait été trouvé pour une installation des pompiers sur un terrain de Trois-Mares, un choix sur lequel la direction est revenue. Les pompiers devraient prochainement intégrer un local en face du lycée Roland-Garros. Il s'agit là encore d'un déménagement temporaire.



Insolite. "Un visiteur chargé par un bovin au volcan", titre le Jir. Un homme de 46 ans a dû être transféré aux urgences dimanche dernier. Le visiteur aurait été attaqué par une vache en voulant s'approcher d'un veau pour le caresser. "Aucune plainte n'a été déposée pour l'instant, mais le propriétaire du bovin"a été identifié par les gendarmes", précise le Jir.

ÉCONOMIE



Quid du quota de contrats aidés pour La Réunion ? " Fixés 'la semaine prochaine' ", titre le Quotidien Lors d'une rencontre avec la députée Ericka Bareigts hier, le préfet a indiqué que l'État donnera le quota de contrats aidés pour La Réunion "dans le courant de la semaine prochaine". Aucune confirmation ou information cependant sur le volume de ces contrats. Plusieurs élus sont déjà montés au créneau et évoquent une menace sur la rentrée scolaire si les communes sont privées des moyens nécessaires au fonctionnement des écoles.



SOCIÉTÉ



"Les tunnels de lave peuvent durer", le Jir nous livre de nouveaux clichés du Piton de La Fournaise et interroge Aline Peltier, directrice de l'observatoire du piton de La Fournaise. L'éruption a débuté il y a trois semaines. Si l'activité est aujourd'hui peu visible en surface, les tunnels de lave "s'imposent dans l'enclos", nous dit le Jir. Une situation "classique", lorsque l'éruption commence à durer dans le temps. Zinfos974 Lu 506 fois



