[REVUE DE PRESSE] Samedi 29 juillet 2017

Le journal de l’Ile aborde une thématique très intéressante pour les passionnés de nature. « Le papangue a appris à pêcher », et des photos sont là en guise de preuve scientifique. L’évolution est toujours en marche !



La rentrée scolaire est déjà dans les esprits, à plus de quinze jours de l’échéance. Le Quotidien consacre sa Une à « l’incertitude » qui entoure la livraison du lycée nord Bois de Nèfles. La Région ne parle pas encore de retard « mais se réserve la possibilité de retarder cette ouverture. »



Faits divers



Le policier à l’origine d’un énorme carambolage sur la route des Tamarins il y a quinze jours a été déféré hier au tribunal de Champ fleuri. Le gardien de la paix officiant au commissariat du Port devra répondre de faits de blessures involontaires aggravées par plusieurs circonstances. Le conducteur, qui n’était pas en fonction au moment de sa perte de contrôle sur la quatre voies, est convoqué le 10 octobre devant le tribunal correctionnel.



Le directeur du Groupement de défense sanitaire (GDS) obtient gain de cause devant les prud’hommes, annonce le JIR. Plus d’un an après son licenciement, le lot de consolation est arrivé devant le conseil des prud’hommes qui a estimé son licenciement abusif. Un licenciement prononcé par le conseil d’administration du GDS en 2016 et qui avait provoqué un mouvement social de soutien en faveur du directeur en partance.

Jeudi matin, un incendie se propageait dans le sous-sol d’un immeuble de Saint-Louis. Le bailleur SIDR a décidé de porter plainte au vu de la configuration des lieux puisque le feu avait démarré sur une voiture. Le coût des réparations des nombreux dégâts occasionnés seront supportés par la SIDR.



Société



L’allocation de rentrée scolaire sera versée le 3 août. Cette année, la CAF annonce que ce coup de pouce de l’Etat a été revalorisé avec une augmentation d’un peu plus d’un euro. Pour les enfants de 6 à 10 ans, le montant est de 364 euros, de 11 à 14 ans il est de 384 euros et de 397 euros pour les adolescents entre 15 et 18 ans.



Economie



L’annonce est arrivée bien avant le dernier jour du mois. Habituellement annoncé le 30 ou le 31, le prix des carburants pour le mois d’août a été dévoilé hier par la préfecture. Le litre de gazole vous coûtera 0,97 centime, le super reste à 1,31 euro. La bouteille de gaz passe de 16,41 à 16,20 euros.

