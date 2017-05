Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 27 mai

"De simples amendes pour les fumeurs", titre le Quotidien à propos du cannabis, alors que le gouvernement veut "simplifier les procédures".



"Un scan 3D du volcan jusqu'à 500 mètres de profondeur", affiche de son côté le Journal de l'Ile, qui détaille dans ses pages la la mission scientifique "SlideVOLC".

Faits-divers

Un homme a été condamné hier par la Cour d'assises à 26 ans de réclusion criminelle pour le viol et la tentative de meurtre d'une quadragénaire, à Saint-Leu.

Au Port, un fourgon a pris la fuite après un grave accident. La police a lancé un appel à témoins. Les faits ont eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi au Port. Le véhicule a percuté Un scootériste circulant sur l'avenue Rico-Carpaye aux environs de 00h40. La victime risque d'avoir de lourdes séquelles.

Société

Le premier quart de lune ayant été observé hier soir, le Ramadan débute aujourd'hui, pour un mois de piété, de charité et de frugalité pour les musulmans.



Le gouzou fête son 25ème anniversaire, peut-on lire dans le Quotidien. La Cité des Arts accueille jusqu'au 12 août les oeuvres de Jace, pour une exposition gratuite.





Des victimes du Mediator se sont réunies hier, devant la préfecture, où elles ont trouvé portes closes. Les victimes continuent la lutte en attendant une reconnaissance.



Economie

"Le PCR solidaire des planteurs de canne réclame un comité de suivi", titre le JIR. Ce comité de suivi permanent associerait l'Etat, les industriels et les planteurs.



