[REVUE DE PRESSE] Samedi 24 juin 2017 Le procès Carl Davies a marqué l'activité judiciaire de ce mois de juin. Une enquête minutieuse pour un seul coupable dans le box des accusés, même si l'ombre de deux autres protagonistes n'aura cessé de planer durant cette nouvelle épreuve pour la famille du marin britannique. Malgré l'acquittement requis, les jurés ont fait de Vincent Madoure le seul responsable de ce meurtre. Il a été condamné à 15 ans de réclusion. Le Quotidien porte l'accent sur le soulagement des parents de Carl Davies à l'issue de trois jours d'audience. "Coupable pour la bande", titre également le journal en pages intérieures.

Faits divers



La cour de cassation rejette le pourvoi en cassation de Danien Vinguetama. L'homme avait été condamné en appel pour avoir, en voulant tuer sa compagne, provoqué l'accident ayant causé la mort d'une femme de 47 ans, sur la route de la déviation de la Saline-les-Bains. Sa condamnation à 20 ans de réclusion devient donc définitive. L'historique de l'affaire est à retrouver dans votre Jir du samedi.



Une bénéficiaire de la CAF a été mise en examen pour fraude. Le montant de la prestation indument payée par les services sociaux s’élève tout de même à 78.000 euros. Des faits d’escroquerie qui remontent à 2008. L’affaire est originale : l’allocataire a bénéficié du coup de main de son ancien compagnon, avec qui elle a eu un enfant, et qui travaillait…à la CAF.



Il retourne en prison après avoir lourdement insisté pour…obtenir du travail. La réalité est moins amusante pour des vigiles d’une discothèque du front de mer de Saint-Pierre à qui ce jeune de 25 ans s’en est pris pour soi-disant, lui aussi amener la sécurité sur le boulevard Hubert de Lisle. « Avec son casier, il ne pourra jamais être agent de sécurité » avouera sans difficulté le procureur de Saint-Pierre. Le récit de cette audience dans le Quotidien du jour.

Economie



Franck Fras est le nouveau directeur du groupe Vindemia, indique le Jir. Directeur du groupe Casino pendant plus de 21 ans, il a également été directeur exécutif de Leader Price. Il succédera dans quelques jours à Olivier Langlet, l'actuel pdg de la société de grande distribution qui gère notamment les enseignes Score.



Le prix des carburants continue de baisser à coups de centimes. Dans le prolongement du mois de juin, les automobilistes seront heureux d'apprendre qu'une nouvelle baisse se profile au 1er juillet, calculent le Journal de l'Ile et le Quotidien. Même prix à la baisse pour la bouteille de gaz. Les futurs prix à découvrir dans vos deux journaux.



Politique



Rififi à la tête du Front national de La Réunion. Jean-Claude Otto-Bruc se rebiffe contre la nomination au poste de secrétaire départemental d'Elodie Charron. Le N°1 du FN 974 s'était pourtant dit prêt, à la fin des législatives, à s'effacer au profit de cette dernière. Mais rien n'est jamais simple en politique dès lors qu'une succession est ouverte. Le récit de cet imbroglio est à lire dans le Jir qui en révélait l'information hier soir.

