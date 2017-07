Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 22 juillet

Vos deux journaux font ce samedi leur Une sur le même thème : la houle.





Alors que des vagues de 9 mètres sont attendues, le Quotidien titre "Attention à la houle", et le Journal de l'Ile "Forte houle danger".

Faits-divers

Une découverte macabre a été faite ce vendredi, dans le lit de la Rivière d'Abord. L'hélicoptère de la gendarmerie a dû intervenir pour extraire le corps de l'homme de 30 ans qui était recherché par sa famille depuis plusieurs jours.





Les trois portois qui ont agressé des policiers ce jeudi suite à un banal contrôle routier seront jugés ce lundi. L'un d'eux avait essayé d'étrangler un agent avec un tuyau d'arrosage.

Economie

"Argent sale : moins de signalement à La Réunion", titre le JIR alors que le secteur bancaire réunionnais a effectué moins de signalements à Tracfin (cellule de lutte contre le blanchiment), contrairement à la métropole.

Société "Neuf fermes pratiquent le wowofing à La Réunion", indique le Quotidien dans son dossier du jour qui s'intitule "Voyager contre un coup de main à la ferme".

Une action de sensibilisation aux risques de la route a été menée ce vendredi avec les jeunes du pôle médico-social Gemez Rieux, en situation de handicap.





En raison de la forte houle, trois maisons situées en front de mer de Saint-Louis ont été inondées hier. Le maire et le sous-préfet se sont notamment rendus sur place.





Dans les avions de ligne, "l'air distribué par le système de pressurisation et prélevé sur les réacteurs est chargé de vapeurs toxiques", indique le JIR, précisant que "le syndrome aérotoxique est sur le point d'être reconnu comme maladie professionnelle pour les navigants mais les passagers ne sont pas à l'abri".

