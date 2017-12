Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 2 décembre 2017

Hier, se tenait la Journée mondiale de lutte contre le sida et "L’épidémie ne recule pas", titre le Quotidien. Cette année, il y a eu 35 nouveaux cas et environ 1 000 patients sont contaminés sur l’ile. Le docteur Catherine Gaud a répondu au question du journal. "Il y a une peur moins présente vis-à-vis du sida" mais "la stigmatisation perdure par rapport aux personnes contaminées", indique-t-elle.



Le JIR consacre sa Une au tirage de la coupe du monde favorable à l’équipe de France de football. Pour se qualifier, les Bleus devront s’imposer face à l’Australie, le Pérou et le Danemark. "Vernis!", titre le journal. "C’aurait pu être pire", reconnait le sélectionneur, Didier Deschamps.



Faits-divers



Une flopée de clients ont porté plainte pour leur mariage ou baptême gachés. Le gérant de Traiteur 974 sera jugé le 20 février prochain, indique le JIR. Au total, le préjudice s’élève à 64 000 euros.



Il a escroqué plus d’une centaine de victimes entre décembre 2015 et avril 2017. Fabrice Constant se tenait, hier, à la barre du tribunal correctionnel de St-Denis accusé d'escroqueries et d'abus de confiance. 4 ans de prison ferme et 5 d’interdiction de gérer ont été requis. Le délibéré est attendu pour le 8 décembre.



Le dernier procès d’assises de l’année s’est conclu sur une affaire de viol. "En l’absence de traces de lutte et de témoins", les jurés ont cru la version de la victime, rapporte le Quotidien. Le mis en cause d’une trentaine d’années a été condamné à 8 années de réclusion criminelle.



Politique



L’élection au Sénat de Nassimah Dindar a, hier, été validée par le Conseil constitutionnel. "Maintenant, il faut partir", écrit le JIR.



"La bataille pour la nouvelle présidence au Département entre dans une phase ouverte", souligne le Quotidien. La droite divisée, " la gauche très courtisée", explique le journal.

