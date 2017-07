Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 1er juillet 2017

La presse écrite locale rend hommage ce samedi sur leurs unes respectives à Simone Veil, décédée hier à l’âge de 89 ans. Ancienne déportée et ministre, Simone Veil aura "marqué l’Histoire" pour ses combats écrit le Journal de l’île, notamment pour le plus célèbre qu’elle a mené en France envers et contre tous, le droit à l’avortement. Ses obsèques nationales auront lieu mercredi aux Invalides et seront présidées par le chef de l’État Emmanuel Macron.

FAITS-DIVERS



Sordide faits-divers hier soir à Commune Prima (St-Denis). Le corps sans vie d’un homme a été retrouvé dans la baignoire d’un appartement occupé par un jeune repris de justice nous apprend la presse du jour. Soupçonné d’être à l’origine de ce meurtre, ce dernier a été placé en garde à vue. Une enquête pour homicide volontaire pourrait être ouverte. Le drame s’est déroulé à la résidence SHLMR Les Flamboyants. Le corps de la victime va être autopsié dans les prochains jours.



Un homme âgé d’une cinquantaine d’années a été condamné hier par la cour d’assises à 12 ans de prison ferme pour le viol de sa nièce Cette dernière a dû subir une IVG à l’âge de 12 ans. La victime avait déclaré aux enquêteurs que les sévices étaient réguliers tous les mois. Placé en garde à vue, son oncle a reconnu les faits, tout en assurant aux enquêteurs que la victime était consentante. Une défense balayée par le tribunal qui l’a condamné à de la prison ferme.

SOCIAL



Les négociations ont repris hier à Saint-Denis entre Tereos et la FDSEA, Jeunes Agriculteurs et la CGPER. Un Comité paritaire de la canne et du sucre (CPCS) s’est en effet tenu au siège entre les différents, qui a permis "plusieurs avancées significatives" selon le CPCS. Le géant sucrier a semble-t-il revu sa position : alors qu’il ne proposait qu’une augmentation de 0,49 euro par tonne de canne, il serait désormais prêt à mettre 1,98 euros. Les syndicats JA et FDSEA souhaitent qu’un effort supplémentaire soit fait. "Les deux syndicats proposent par exemple de ne plus verser la cotisation de 0,25 euro pour le centre de recherches Ercanne", afin de faire grimper le prix de la tonne de canne à 3,15 euros contre les 6 euros qu'ils réclamaient dès le départ poursuit le média. Une nouvelle réunion est prévue ce lundi entre les parties concernées. Zinfos974 Lu 615 fois



