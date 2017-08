Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 19 août

Le Quotidien consacre sa Une du jour à la rentrée scolaire qui s'est déroulée ce vendredi 18 août et titre "Une rentrée en fanfare". "Dans plusieurs établissements, la rentrée s'est effectuée en musique. L'une des innovations soulignées par le ministre de l'Education", indique le journal.



De son côté, le JIR fait sa Une sur les attentats qui ont frappé Barcelone ce jeudi et titre "L'Espagne rougie du sang des innocents".

Faits-divers

Alors qu'une violente agression s'est déroulée au Barber Shop de Saint-Denis ce mercredi, deux frères ont été placés en détention provisoire. Un troisième homme, leur cousin, a été mis sous contrôle judiciaire.





Un homme a écopé de 9 mois de prison ferme pour avoir conduit en état d'ivresse. Le récidiviste roulait avec plus de 2 grammes d'alcool par litre de sang.





Le CHU de Saint-Pierre a été condamné à indemniser un patient qui a dû se faire amputer de la jambe après avoir été soigné à tort par radiothérapie.

Société



"Affluence record autour des baleines", titre le JIR, qui indique que "la saison des baleines s’annonce comme l’une des toutes meilleures jamais enregistrées". "Revers de la médaille, la charte d’approche des baleines est parfois bafouée", est-il souligné.



À Saint-Denis, le nouveau plan de circulation de la rue Félix Guyon ne passe pas auprès des commerçants. L'union des commerçants dyonisien a été reçue hier à ce sujet par Ibrahim Patel, le président de la CCIR.

Economie



"La masse salariale grossit", écrit le Quotidien à propos de la cuisine centrale de Saint-Benoît. "En plein préavis de grève, la mairie a rectifié son appel d'offre pour la restauration scolaire", est-il indiqué.



Le mode de calcul de la participation des intercommunalités au traitement des déchets évolue. Il devrait permettre de limiter l'inflation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.



Mail



