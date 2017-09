Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 16 septembre 2017

À La Une du Quotidien ce samedi, Jean-Luc Mélenchon à La Réunion qui "appelle à résister". Il est en visite pendant trois jours.



À la Une du Jir, "Pompiers : La gestion Dindar"… "Dysfonctionnements, absentéisme, gabegie, sous-encadrement, désordre…". La chambre régionale des comptes a rendu un rapport "incendiaire" sur le SDIS.



Faits Divers



La famille de Mathieu Caizergues, le gendarme de Montpellier disparu lors d’une randonnée il y a presque trois mois, intensifie les recherches. Plusieurs témoins disent l’avoir vu.



Les braqueurs de deux boulangeries ont été condamnés à de lourdes peines : entre 8 et 12 ans de prison. Après trois jours à la cour d’assises, le verdict est tombé hier soir. Les faits remontent à 2015. Quatre cousins avaient braqué deux boulangeries, de manière violente, dans la même nuit.



La fonctionnaire de la sous-préfecture de Saint-Benoît qui aurait vendu des faux permis de conduire pendant quatre ans. Elle comparaissait hier avec 26 bénéficiaires, devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis.



La mairie de Saint-Pierre a organisé hier soir un séminaire pour sensibiliser les acteurs de terrain à la prévention de la radicalisation.



Economie



Dans l’agriculture, une nouvelle initiative : le département lance la procédure pour se doter d’un PAEN (périmètre de protection des espaces agricoles et naturels periurbains) qui devrait protéger les fonciers agricoles.



Société



Le Quotidien publie le portrait de Tess, chanteuse pop, qui a quitté son île natale et ses ambitions de kinésithérapeute pour se lancer dans la musique. Elle a été repérée par un label parisien après avoir posté une vidéo sur Youtube.



Toujours dans la musique, électro cette fois, Jérémy Labelle signe chez un label européen et sort son deuxième opus "univers-île". Il n’est pas à l’abri d'intégrer la scène internationale!

