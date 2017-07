[REVUE DE PRESSE] Samedi 15 juillet 2017

Un incendie s’est déclaré hier dans la zone industrielle de la Mare à Sainte-Marie : cinq véhicules étaient en feu, lit-on dans le Jir.



Société



Succès au Barachois hier soir pour les festivités du 14 juillet. Après le défilé traditionnel, place aux feux d’artifice qui ont attiré des milliers de personnes, et aux concerts. En tête d’affiche, Gerald de Palmas !



L’Astrolabe arrive à La Réunion en septembre. Il s’agit d’un patrouilleur polaire qui ravitaillera les bases en Antarctique et effectuera des missions de surveillance.



Économie



"La Sicalait, ses profits et ses éleveurs en difficulté", écrit le Quotidien. En 2016, elle a enregistré un bénéfice de 281.000 euros, soit 117.000 de plus qu’en 2015. Les éleveurs sont en difficulté alors que la filiale prospère…