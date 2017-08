[REVUE DE PRESSE] Samedi 12 août 2017

À la Une du Quotidien, le Préfet qui propose 1000 contrats aidés supplémentaires. Les maires vont décider le 16 août si la rentrée est maintenue le 18, ou reportée.



Le Jir fait sa Une sur Shawn, un petit garçon de 5 ans, handicapé, privé d’école à Saint-Pierre. Cela fait un an qu’il attend l’attribution d’un accompagnement d’élèves en situation de handicap.



Faits Divers



Deux clients d’une pizzeria qui attendaient leur commande ont été percutés par une voiture lors d’une sortie de route au Tampon hier soir. L’un d’entre eux a eu les deux jambes sectionnées et l’autre, une partie de pied. Le conducteur n’était pas sous l’emprise de l’alcool.



Une dispute a éclaté entre trois amis hier après-midi à Saint-Benoît. Alcoolisés, ils ont commencé à se battre avant que l’un d’entre eux ne sorte un sabre. L’un a été blessé aux épaules, l’autre, gravement aux jambes et reste dans un état critique.



Le Jir annonce que les commerçants de Saint-Paul demandent des caméras de surveillance suite au braquage du Super U.



Société



L’ancien maire de Sainte-Marie, Axel Kichenin, est décédé hier à l’âge de 67 ans. De nombreux élus ont réagi hier.



Le Quotidien revient sur l’ "Adour", un paquebot échoué à Saint-André il y a plus de 100 ans. Le journal publie une photo du bateau naufragé en 1913.



Economie



Le Quotidien se demande combien de bons de continuité dans les chiffres du tourisme après l’annonce par l’IRT qu’il y a eu 28.000 touristes de plus au premier semestre 2017.



Politique



Dans le Jir, on lit : "Ericka Bareigts, cumularde ?" Députée et élue déléguée à l’insertion et à la démocratie participative à Saint-Denis, ce n’est pas conforme à la nouvelle loi de non-cumul des mandats.



Le conseil communautaire de la Casud s’est tenu hier. Les maires des villes concernés ont défendu les contrats aidés.