Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 10 juin 2017

Ce vendredi, la Région Réunion organisait une conférence de presse pour présenter l’avancée des travaux de la NRL. En parallèle, l’enquête diligentée par le Parquet National Financier se poursuit. De nouvelles auditions devraient se tenir juste après les élections, indique le Quotidien. "Avis de tempête sur la NRL", titre le journal.



89 candidats en course pour ces législatives. Un record, souligne le JIR qui s’est intéressé à la campagne de "petits" candidats. Une campagne qui a un coût difficile à supporter quand on ne dispose pas du soutien d’un parti: "La galère des petits candidats: La campagne à fonds perdus".

Faits-divers



12 personnes étaient jugées pour trafic de drogue mais seuls 7 étaient hier à la barre parmi lesquels Jean-François Campo, alias Jeff "le Malgache" et l’ancien handballeur Peniel Acapandié. En 2012, "le Malgache", a réussi à organiser une filière de cocaïne depuis le Pérou à destination de l’Ouest de La Réunion. Plusieurs "mules" ont effectué les voyages via Madagascar et l’Afrique du Sud, décrit le JIR. Jean-François Campo, "la tête pensante" écrit le Quotidien, a été condamné à 5 ans de prison. Plenel Acapandié à 3 ans ferme, Les mules ont écopé de peines de prison allant de 18 mois ferme à 12 mois avec sursis.



Joël Narayanin sera jugé le 14 juillet prochain. Le propriétaire de l’AKoya est soupçonné de violences sur un de ses employés. Selon les informations du JIR, en février dernier, il aurait frappé le désormais ex-employé avec une matraque télescopique. En cause: un véhicule de l’hôtel que l’employé n’aurait pas restitué avant de partir en congés maladies.



Ermitage ou Hermitage? Officiellement l’orthographe a été modifiée en 2009 par la mairie de Saint-Paul pour coller à la règle. Hier, un habitant de Saint-Gilles-les-Bains a porté l’affaire devant la justice et a évoqué des enjeux culturelles et historiques, indiquent vos deux journaux. La décision du tribunal administratif est attendue pour le mois prochain.

Société



Début des épreuves du Bac dans quelques jours. Smartphones ou encore montres connectées, "le rectorat a annoncé hier le durcissement des mesures de contrôle en ce domaine", indique le Quotidien. Zinfos974 Lu 536 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Vendredi 9 juin 2017 [REVUE DE PRESSE] Jeudi 8 juin 2017