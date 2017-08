Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 9 août 2017

À la Une du Jir, la manifestation des maires de la Réunion prévue ce mercredi devant la préfecture à Saint-Denis, contre la suppression de contrats aidés par l’État.



Le Quotidien fait sa Une sur l’expérience d’une infirmière qui a passé plus de trois mois sur l’île Tromelin, soit un kilomètre carré.





Faits Divers



Une gramoune a été sauvée de justesse des flammes de son domicile hier à Saint-Pierre, par son voisin. Cinq véhicules de pompier ont été déployés pour maîtriser l’incendie.



Condamné à 25 ans de prison, le tisaneur qui a participé à l’empoisonnement d’Erick Samy a vu sa demande de remise en liberté rejetée.



On apprend que plus de 3000 personnes ont été blessées en cinq ans sur nos routes. Le préfet a visité le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle du Port.



Un automobiliste ivre a renversé un piéton à la Saline-les-Hauts hier en fin d’après-midi. Ce dernier a été transporté à l’hôpital.



Politique



À l’approche des élections sénatoriales, on apprend que Nassimah Dindar, présidente du département, ne rejoindra pas le mouvement "En marche". Elle a rencontré le premier ministre Edouard Philippe la semaine dernière.



Le PCR se positionne clairement contre Emmanuel Macron dont le bilan n’est pour le moment pas bon, selon le parti. Le PCR sera présent pour les élections sénatoriales afin de combattre la politique du gouvernement.



Malgré les opérations escargots de l’entreprise C.Joseph, la grève du patron Eric Caroupapoullé et la présence d’employés au conseil communautaire hier à Saint-Pierre, l’exploitation des transports en faveur du groupement Cinéo a été voté, selon le Jir.



Economie



La Réunion se positionne sur la nouvelle route de soie entre la Chine et l’Afrique, sous l’impulsion de l’Association des commerçants, chefs d’entreprise et cadres chinois de la Réunion.



Société



Dans le Quotidien sont présentées deux candidates à l'élection de Miss Réunion 2017: Audrey Chane Pao Kan et Lina Françoise.



