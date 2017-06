Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 7 juin 2017

Le conflit entre planteurs et industriels fait la Une de vos deux journaux.



"La pression monte…" Selon le Quotidien, une vingtaine de planteurs ont passé la nuit devant la préfecture. Ce mercredi encore les planteurs se mobilisent. Les usines de Bois Rouge et du Gol seront bloquées tandis qu’un barrage filtrant sera érigé sur le Barachois.



"Les planteurs en mode canne de combat" pour le JIR. La réunion entre planteurs et industriels " a tourné au fiasco", Tereos n’ayant pas fait le déplacement.

Faits-divers



Patrick Malet a été mis en examen pour "complicité de poursuite irrégulière de ses fonctions par un élu" le 30 mai dernier. Le maire de Saint-Louis est également placé sous le statut de témoin assisté dans l’autre affaire qui touche Cyrille Hamilcaro. Celle qui concerne le recrutement de son l’épouse comme directrice de cabinet du CCAS.



Le 20 juin 2016, il agressait son ex-femme avec une hache dans une rue de Champ-Fleuri. Hier, Yasapala Perera, 74 ans a refusé de participer à la reconstitution. "Ne pas éclairer la justice peut lui être dommageable", a indiqué son avocat au Quotidien.



Détenu à la prison de Saint-Pierre pour "vol avec violence", un jeune homme de 22 ans a tenté de s’évader dimanche dernier. Hier, il a été condamné à effectuer 4 mois ferme de plus. "Il a confié mal vivre son incarcération et faire l’objet de menaces de la part d’un autre détenu", indique le JIR.

Education

"La semaine de 4 jours fait saliver les communes". Le décret permettrait aux communes de faire des économies, indique le JIR.



Politique

L’association des anciens élèves de Science Po de La Réunion et la CPME ont, hier organisé un débat entre candidats aux législatives et lycéens. L’emploi, l’environnement et les transports … "On était loin de l’ambiance électorale habituelle et des propos d’estrade", écrit le Quotidien. Zinfos974 Lu 318 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Mardi 6 juin 2017 [REVUE DE PRESSE] Lundi 5 juin 2017