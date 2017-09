Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 6 septembre 2017

La crise du secteur du BTP à la une des deux journaux ce matin. "Les politiques au pied du mur" titre le Quotidien, selon qui 3.000 patrons et salariés ont défilé dans la rue pour un appel aux pouvoirs publics resté sans réponse.



"Le BTP à la rue lance un SOS" titre le Jir, selon qui le marché privé est miné par l’incertitude de la défiscalisation. 85% du chiffre d’affaire des entreprises dépend de la commande publique.





Faits-Divers



Après deux jours d'audience, Evan Pitreboth a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Geoffrey Duterque. Il avait porté un coup de couteau mortel à sa victime dans une bagarre de sortie de boîte sur le front de mer de Saint-Pierre.



Une sexagénaire a été frappée à coup de barre de fer à Saint-Paul relate le Jir. Son compagnon a été arrêté. Les gendarmes enquêtent sur une tentative de meurtre commise mercredi dernier Cité Chaussée Royale. Le compagnon de la victime, une femme de presque 70 ans grièvement blessée au crâne, a été interpellé avant-hier.

Société



3.000 patrons et salariés du BTP mobilisés dans la rue hier. Des délégations ont été reçues tour à tour par le Département, la Région et la Préfecture. Pas d’avancées concrètes mais une première réunion est prévue en octobre. Le président de Région a appelé à un "front réunionnais" pour interpeller le gouvernement.



Le RSI, c’est bel et bien fini. Édouard Philippe a dévoilé, hier, la suppression en deux ans du régime social RSI, ainsi qu'un "coup de pouce" de 200 millions d’euros via des baisses de cotisations.



Le chômage longue durée perdure sur notre département rapporte l’Insee dans un rapport. Interrogés à cinq ans d’intervalle, deux chômeurs sur trois restent toujours sans emploi. Particulièrement touchées, les personnes le plus précaires pour qui le marché du travail reste imperméable. Zinfos974 Lu 264 fois



