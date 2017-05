Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 31 mai 2017

À la une du Journal de l’île ce mercredi, retour sur « les coups fourrés de la campagne » des législatives. "En politique, il y a ce qu’on dit et ce qu’on fait, mais aussi ce qu’on cache ou qu’on sous-entend", écrit remédia, en prenant l’exemple de 10 élus locaux.



Le Quotidien a choisi pour sa part de consacrer sa une à la venue de l’équipe de France de rugby, présente lundi et mardi dans l’île. Les rugbymens tricolores ont "joué le jeu" estime Le Quotidien notamment auprès des enfants, venus à leur rencontre.



FAITS-DIVERS



Accusé de viol sur ses trois enfants, un père de famille, jugé depuis lundi aux assises, a été acquitté hier par les jurés. Pourtant pour l’avocat général, qui avait requis 12 ans de réclusion criminelle, les enfants "ne peuvent pas avoir inventé tout cela" car leur discours était "constant" (JIR).



"Les élèves du lycée Roland-Garros évacués en raison d’un risque chimique" (Le Quotidien) ; "Des produits chimiques vandalisés, le lycée Roland-Garros évacué" (JIR) : la presse écrite locale rapporte ce mercredi l’évacuation mardi après-midi du lycée Roland-Garros au Tampon à la suite de l’émanation de produits chimiques. Un local abritant un dépôt de produits chimiques a en effet été vandalisé. Une quarantaine d’élèves ont été pris en charge par le SMUR et le SDIS. Une enquête a été ouverte par le parquet de Saint-Pierre.



