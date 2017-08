Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 30 août 2017

Organisations patronales et salariales du BTP manifesteront ensemble mardi prochain dans les rues du chef-lieu. Ils demandent un plan Marshall pour le secteur en crise. "Menaces sur les chantiers", à la Une du Quotidien.



Le JIR consacre sa Une à la disparition du gendarme Mathieu Caizergues. Hier, le préfet et le nouveau commandant de gendarmerie de La Réunion se sont rendus sur le sentier entre Roche Plate et Maido, là où le gendarme a disparu. "Les recherches relancées sur Mafate", titre le journal.

L’appel à témoins lancé par la police de St-Pierre a "porté ses fruits", nous apprend le JIR. Les identités sont en cours de vérifications.



Le tribunal administratif a, hier, examiné l’affaire de deux gendarmes réunionnais. Ces derniers demandent une retraite bonifiée à l’image de leurs collègues métropolitains pour le temps passé dans l’île, indique le Quotidien. La décision du tribunal est attendue pour un mois.



Gérard Govindamal était, hier, de retour devant le tribunal correctionnel de St-Pierre. L’homme d’affaires était convoqué pour une affaire de pension alimentaire. "Le moindre pet de travers de Mr Govindamal est sur la place publique!", s’est agacé son avocat Me Normane Omarjee rapporte le Quotidien.

Le premier vice-premier ministre chinois Zhang Gaoli est en escale à La Réunion. Une délégation d’une cinquantaine d’officiels chinois l’accompagnent. Ils ont été acceuillis par le préfet et le président de Région, relatent vos deux journaux. Zinfos974 Lu 422 fois



