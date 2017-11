Revue de presse REVUE DE PRESSE] Mercredi 29 novembre 2017

"85 000 foyers sans électricité". Le JIR consacre sa Une au conflit social chez Albioma qui perturbe l’alimentation en électricité sur toute l’île. Les revendications portent sur la sécurité des biens et des personnes, a indiqué la CGT EDF au journal. Le mouvement de grève se poursuit ce mercredi.



L’Insee vient de publier une nouvelle projection sur les caractéristiques de la population réunionnaise à l’horizon 2050. Des séniors plus nombreux, davantage de nouveaux habitants dans le nord de l’île et "Cap sur le million dans vingt ans", à la Une du Quotidien.

Faits-divers



Cour d’assises : Le Salazien accusé d’avoir violé sa mère en mars 2016 a été condamné, hier, à 10 ans de prison. "Deux viols pour défaut d’amour", écrit le Quotidien. Il encourait 20 ans, l’avocate générale en avait requis 16, note le JIR.



En attendant son procès, il restera en prison. Pascal P. a été condamné deux fois pour vols, violences, abus de confiance proxénétisme, enlèvement et séquestration. L’homme qui tenait la "maison de l’horreur" à la Plaine des Cafres s’est vu signifier le rejet de sa demande de remise en liberté, indiquent vos deux journaux.



Un jeune homme de 22 ans a, hier, été condamné à 4 ans de prison dont 1 avec sursis pour avoir étranglé un gendarme le 28 octobre dernier à Ste-Rose. " Visiblement atteint d'un retard mental, le prévenu a été lourdement sanctionné par le tribunal pour un geste particulièrement grave", rapporte le JIR.

Politique



Une enveloppe de 250 millions a été votée, hier, en commission permanente pour le chantier de la NRL. Une rallonge déjà votée en pleinière en juin rappelle le Quotidien. "Les débats ont été vifs", pour l’opposition "les chiffres sont inquiétants".



Le JIR a interviewé Stéphane Fouassin, président de l'Association des maires de La Réunion, à son retour du Congrés des maires organisé à Paris. "Il fallait y être…".



N.P Lu 287 fois





Dans la même rubrique : < > REVUE DE PRESSE] Mardi 28 novembre 2017 [REVUE DE PRESSE] Lundi 27 novembre 2017