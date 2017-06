Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 28 juin 2017

Le Journal de l’île consacre sa une du jour à la problématique de la greffe du rein dans l’île, où il y’a « urgence vitale ». En effet, selon le média, "320 Réunionnais attendent des donneurs. Un geste qui sauvera des vies, sans danger pour toute personne en bonne santé".



Le Quotidien revient pour sa part sur l’enquête menée au niveau national à l’encontre de Tereos ("Tereos dans la tourmente"). L’antenne locale du géant sucrier a été perquisitionné hier par des enquêteurs de la direction générale de la répression des fraudes, "dans le cadre d’une enquête sur une subvention européenne de 10 millions d’euros". Un timing qui tombe au mauvais moment pour Tereos, empêtré dans un conflit social avec les syndicat de planteurs.

FAITS-DIVERS



Un homme a été condamné hier à deux ans de prison avec sursis pour des attouchements sur sa fille entre 2009 et 2014 (JIR). L’homme, âgé d’une quarantaine d’années, a nié les faits qui lui étaient reprochés tout au long du procès et a dénoncé une "machination montée par la mère dont il est séparé".



Portée disparue depuis le 12 juin dernier, le corps d’une Réunionnaise, Marie-Danièle Isana, a été retrouvé hier à Uzel (Bretagne), lors d’une battue. Un important dispositif avait été déployé pour la retrouver selon les informations de la presse locale. En effet, il était une quarantaine de civils et de militaires à avoir participé à cette battue hier à 9h. Le corps de Marie-Danièle Isana a été retrouvé un peu moins de deux heures de battue.

SOCIAL



Les planteurs de l’Est ne baissent toujours pas la garde. À l’appel de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs, (JA), une opération-escargot est organisée ce matin entre St-André et la Préfecture à Saint-Denis. Ils entendent dénoncer la sortie hier de Tereos, qui dans un communiqué hier, a indiqué son intention de ne traiter uniquement qu’avec la CGPER pour régler le conflit entre l’usinier et les planteurs. Zinfos974 Lu 541 fois



