[REVUE DE PRESSE] Mercredi 26 juillet

Pauline Hoarau marque l’actualité de ce jour. Son interview à l’occasion de la sortie du dernier film de Luc Besson, "Valérian et la cité des mille planètes", est à retrouver dans vos deux journaux . "Pauline Hoarau en perle impériale", à la Une du JIR, "Pauline Hoarau: une star est née", pour le Quotidien. Repérée lors d’un concours d’Elite Model Look Réunion, la jeune réunionnaise souhaite désormais se consacrer au cinéma.

Faits-divers



Des coups de feu ont été tirés mardi matin dans un bazar du quartier de Moulin Joli à la Possession. Deux hommes ont été grièvement blessés, le propriétaire des lieux et un de ses employés. Le tireur serait le gérant d’un snack jouxtant le bazar qui devait des loyers, expliquent vos deux journaux.



L’enquête sur le meurtre de Paulette Telmar avance. Deux personnes ont, hier matin, été placées en garde à vue après la mise en examen en février dernier d’un jeune homme, indique le JIR. Il y a quasiment un an, le corps violenté de la Portoise de 80 ans était retrouvé sans vie à son domicile.



Une femme de 44 ans a, hier, été condamnée à 8 mois de sursis et deux ans de mise à l’épreuve. Son contrat aidé n’ayant pas été renouvelé, elle a harcelé durant de longues années ses anciens collègues à la mairie de St-Denis.

Economie



Le chômage baisse de 1,2 % en juin. "Plus de reprise d’emploi", note le Quotidien. "Le chômage des sénoirs reste préoccupant", écrit le JIR.

