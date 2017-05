Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 24 mai

"La sixième agression depuis le début de l'année" , titre ce mercredi le Journal de l'Ile, à propos des violences au collège Paul Hermann. "Les faits de violences dont le prof d'EPS a été victime sont le marqueur d'une crise profonde au sein d'une communauté éducative réunionnaise confrontée à des défis qui la dépassent…" , peut-on lire.





De son côté, Le Quotidien affiche "Des voix qui rapportent gros", alors que les élections sont de grosses sources de financement pour les partis. "En fonction du nombre de voix et d'élus, les financements publics peuvent rapporter gros" , indique en effet le journal.

Faits-divers

Le jeune homme de 26 ans qui comparaissait lundi et mardi devant la Cour d'assises pour avoir égorgé sa mère a été condamné à 22 ans de réclusion criminelle.



Quatre bateaux de plongée ont été ravagés par les flammes hier, dans le Port d Saint-Leu. Par mesure de précaution, les élèves de l'école voisine ont été évacués. Une personne a été blessée de manière superficielle dans l'incident.



Les pompiers ont été appelés hier pour des intoxications alimentaires dans trois écoles situées dans le secteur de la Ravine des cabris.

Economie

Le comité paritaire de la canne et du sucre (CPCS) doit se réunir cet après-midi à la direction de l'Agriculture ,où le prix de la canne devrait être abordé. Pour Tereos, l'aide complémentaire d'Etat ne peut servir qu'à compenser le surcoût industriel de la fabrication de sucre.



La fréquentation hôtelière est en hausse de 2% par rapport au premier trimestre de l'année précédente, rapporte le Quotidien. Le nombre de nuitée est cette fois de 277.700.

Société

​Un exercice anti-terroriste s'est déroulé hier, à Saint-Paul, aux alentours du stade olympique. Pompiers, Smur, police et gendarmerie étaient mobilisés pour s'entraîner à travailler collectivement.





"Les touristes qui visitent La Réunion passés au crible" , peut-on lire dans le JIR, qui s'intéresse à l'enquête cofinancé par l'IRT et la mission tourisme de la DIECCTE et en délivre les principaux enseignements. "Les touristes qui visitent La Réunion passés au crible"



