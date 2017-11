Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 22 novembre 2017

Le Journal de l’île consacre sa une du jour au 100e Congrès des maires de France, qui se tient actuellement à Paris. Un "très cher Congrès" écrit le média, qui dénonce "l’opacité sur le financement de certains voyages". La délégation réunionnaise a recensé officiellement 196 séjours à 2 500 euros le voyage en moyenne…"Cela représente un coût de 490 000 euros", poursuit le JIR.



La problématique de l’eau potable fait de son côté la une du Quotidien. Ce dernier nous apprend que près de "la moitié des Réunionnais" sont privés d’une eau de qualité ("Eau potable : l’urgence"). Si des crédits sont prévus aux fonds européens pour la construction d’usines de potabilisation, ils doivent néanmoins "être consommés dans les prochains mois", écrit Le Quotidien.





FAITS-DIVERS



Pour avoir tué son mari atteint d’Alzheimer, Marie-Yolande Sinama a été condamnée hier par la cour d’assises à cinq ans de prison. L'avocat général a estimé qu'elle a délibérément tué son époux et que la maladie d'Alzheimer qui le rendait totalement dépendant ne pouvait en aucun cas justifier un tel acte. Si Marie-Yolande Sinama a été reconnue coupable du meurtre de son mari, elle a été épargnée d’une incarcération par le tribunal.



Le JIR nous l’apprend ce matin. Casanova Agammemnon, "le plus célèbre détenu de La Réunion", va se marier prochainement en prison. Les autorités judiciaires ont en effet accordé au Bénédictin, 68 ans et qui a déjà 47 années derrière les barreaux, cette requête. "L’élue de son cœur est une femme d'une quarantaine d'années appartenant au cercle de proches le soutenant de longue date dans son combat pour retrouver la liberté", nous apprend le média.

ÉCONOMIE



"Didier Robert entre au conseil d’administration d’Air Mad" (Le Quotidien) : Le mariage entre Air Madagascar et Air Austral prend de plus en plus forme. Le président de Région, Didier Robert, fait partie du nouveau conseil d’administration de la compagnie malgache. "Il avait pourtant dû quitter celui d’Air Austral par crainte de conflits d’intérêts" en 2015 rappelle le média. Le nom du président d’administration d’Air Madagascar sera connu dans les prochains jours. NP Lu 1365 fois





