[REVUE DE PRESSE] Mercredi 21 juin

Vos deux journaux font leur Une sur l'enquête préliminaire sur les marchés publics de la NRL.



"Quatre gardes à vue au bout de la nuit", titre à ce sujet le Journal de l'Ile. "Les premières gardes à vue", affiche Le Quotidien.



Parmi ces gardés à vue figure le conseiller régional Dominique Fournel. De nouveaux témoins doivent être entendus ce mercredi.

Faits-divers



Nouveau drame de la route ce mardi. Hier, au Tampon, un motard de 27 ans a fait une chute mortelle. Un décès qui porte à 25 le nombre de tués sur les routes réunionnaises depuis le début de l'année.





Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte après qu'une plainte a été déposée par une femme pour erreur manifeste de diagnostic. Une intoxication alimentaire avait été diagnostiquée à son conjoint qui faisait en réalité un AVC.



Economie



"Malgré la tourmente, Patel s'augmente", titre le Quotidien, alors qu'Ibrahim Patel s'apprête à faire voter une délibération augmentant de 25% son indemnité de président.

Nouveau drame de la route ce mardi. Hier, au Tampon, un motard de 27 ans a fait une chute mortelle. Un décès qui porte à 25 le nombre de tués sur les routes réunionnaises depuis le début de l'année.Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte après qu'une plainte a été déposée par une femme pour erreur manifeste de diagnostic. Une intoxication alimentaire avait été diagnostiquée à son conjoint qui faisait en réalité un AVC.



Alors que les prix ont augmenté de 0,1% en mai et de 0,9% en un an, l'inflation atteint son plus haut niveau enregistré depuis début 2014.



Société



Un débrayage des personnels administratifs a eu lieu au rectorat ce mardi, tout comme ce lundi, pour protester contre un manque d'écoute et de transparence. La mobilisation a été de courte durée puisqu'une sortie de crise a été trouvée dans la journée.





La 36ème édition de la fête de la musique se déroule ce mercredi 21 juin. Les différentes scènes de l'île seront investies à cette occasion par les artistes. Des festivités sont au programme dans les quatre coins de l'île.



