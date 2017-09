Mail Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mercredi 20 septembre 2017 Ce matin, le JIR titre sur "l'histoire d'un flingage annoncé", sombre histoire de menaces sur internet, qui finissent par un tir de balles à blanc, le tout sous fond de jalousie, à St-Denis. Le Quotidien quant à lui fait sa Une sur le marché passé par la région pour les cantines de collèges et lycées : 250 000€ de poulets congelés importés, aux dépens de la production locale.

Faits divers



Un père de 40 ans a écopé de 3 ans ferme pour violences domestiques. Il tyrannisait sa femme et ses deux petites filles. Il les frappait régulièrement et les séquestrait, allant jusqu'à scolariser les petites à la maison, d'où elles ne sortaient que pour aller à l'école coranique 3 fois par semaine. L'ainée de 12 ans est en dépression. L'homme minimise les faits et n'a pas daigné se rendre au tribunal, qui l'a condamné à 3 ans de prison et a prononcé un mandat d'arrêt.



Un homme de 31 ans condamné à de la prison ferme pour avoir braqué un prostitué travesti à Saint-Pierre, dans le nuit de dimanche à lundi. L'homme a proposé une passe au travailleur du sexe, qui lui a demandé de payer en avance. Le client s'est énervé, et lui aurait tiré dessus avec un pistolet d'alarme, le blessant au visage. Jugé en comparution immédiate, l'agresseur écope de 2 ans ferme, assortis d'un an de sursis, d'une obligation de soins, et devra payer 1000 euros à la victime.

Société



L'évêque Gilbert Aubry a célébré la traditionnelle messe de la Salette, à Saint-Leu. Devant 5000 fidèles, il a prononcé une homélie teintée d'écologie, dénonçant une île de la Réunion "trop sale", et appelant à la fin de la surconsommation, au recyclage et à la réutilisation des produits, insistant sur la dépendance des hommes à leur environnement.





Une collecte est organisée pour couvrir les frais de justice de Jean-François Nativel, mis en examen suite à l'organisation de "nou tout dan la mer" le dimanche 10 septembre. L'association OPR indique que la journée de garde à vue est facturée près de 1000 euros, et que le procès pourrait coûter 4000 euros en tout, sans compter un éventuel appel.

Économie





La région a octroyé un marché d'approvisionnement de la restauration des collèges et lycées à l'importateur Pro à pro. Ce sont donc 250 000 euros de poulets d'importation, congelés, que mangeront les jeunes réunionnais durant deux années, et non de la volaille péï.

Les 150 producteurs locaux de volailles peinent à survivre, et nombreux vivent avec moins d'un SMIC par mois. La député Huguette Bello demande l'application de l'article 64 de la loi sur l'égalité réelle, à savoir que l'État oblige les acteurs de la filière à négocier et conclure un accord. Le député David Lorion propose d'intervenir au niveau législatif pour que la Réunion sorte de la zone de distribution des poulets "de dégagement".



